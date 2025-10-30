Жительница Бурятии упала с лестницы, но свалила вину на экс-сожителя

Жительница Прибайкальского района Бурятии оговорила своего бывшего сожителя. Она оступилась на лестничной площадке и свалилась вниз, получив телесные повреждения. Однако решила подставить под удар экс-возлюбленного.

На почве ревности женщина совершила ложный донос, заявив, что это он причинил ей травмы и угрожал убийством. Позднее обманщицу привлекли к уголовной ответственности.

«В ходе проверки сообщения о преступлении она явилась с повинной, пояснила, что оговорила своего бывшего сожителя, т.к. была обижена и зла на него. Вину в совершенном преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась», - рассказали в Прибайкальском районном суде.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.