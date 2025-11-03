Жители Бурятии потянулись к разливному молоку

В России розничные продажи молочных товаров в натуральном выражении за сентябрь 2024 — август 2025 года сократились на 2,8% к предыдущим 12 месяцам, следует из данных аналитической компании «Нильсен». В Бурятии осенью цена стандартного тетрапакета молока дошла до символического уровня в 200 рублей, что привело к падению спроса и росту популярности уличной торговли. Где владельцы подворий продают непастеризованное молоко, творог, сметану и сливки. Цены у них, как правило, ниже, чем в супермаркетах.Падение физических объемов продаж молочных продуктов в стране, как сообщает DairyNews.ru, ускорилось: еще в мае аналогичное снижение составляло 1,2%. При этом практически по всем категориям наблюдается заметный рост продаж в денежном выражении — от 6,7% до 24,6% в зависимости от товаров.Наибольшее сокращение спроса зафиксировано в категориях «масло и маргарин» (-11,2%) и «ультрапастеризованное молоко» (-11,1%). Аналитики связывают это со значительным подорожанием: по данным Росстата, за семь месяцев 2025 года сливочное масло подорожало на 34%, молоко — на 22%.В «Логике молока» (ранее H&N и Danone; бренды «Актибио», «Простоквашино») отмечают, что снижение потребления наблюдается с четвертого квартала 2024 года и связано с инфляцией. При этом в компании не ожидают дальнейшего существенного падения спроса.Согласно подсчетам «Нильсена», на которые также ссылается «Коммерсант», отдельные категории показали рост: продажи гранулированного творога выросли на 11,2%, густых йогуртов — на 6,6%. В «Логике молока» считают, что это обусловлено популярностью здоровых продуктов с повышенным содержанием белка.В Бурятии до недавнего времени нестационарная торговля молоком была широко представлена владельцами крестьянско-фермерских хозяйств. Как правило, они регулярно приезжают по утрам в густонаселенные спальные районы и реализуют из бидонов или бочек разливное молоко, а также сливки, творог и брынзу. Здесь принимают только наличные или по переводу (по картам банк-эквайер берет комиссию 2,5% от платежа). Это обеспечивает более низкий уровень цен. Качество у такой торговли обычно приемлемое.- К нам каждое воскресенье в 111 квартал приезжает фермер из Тарбагатайского района, молоко может меняться по жирности, но оно всегда вкуснее, чем в магазине. Правда скисает через два дня, поэтому мы его сразу кипятим. Если раньше многие проходили мимо, не доверяя фермеру и предпочитая молоко из тетрапакетов, то в этом году покупателей прибавилось. И молока стало не хватать. Разбирают все очень быстро, - рассказывают местные жители.Привозят фермерскую молочную продукцию и в коттеджные поселки Верхней Березовки. Однако недавно жители сообщили: молока больше не будет, сезон закончился. Зеленой травы уже нет, и буренки плохо стали доиться.В целом в Улан-Удэ наблюдается следующая тенденция: с ростом стоимости молока в сетях и заменой молочных продуктов на «молокосодержащие» население активно переключается на продукцию с подворий, которая обычно дешевле на 10 - 15% и по качеству считается более экологичной.Но беда в том, что молочная отрасль в районах Бурятии оказалась в кризисе.Как рассказал «Номер один» один из крупных фермеров Бичурского района, причин падения производства в личных подсобных хозяйствах и у фермеров несколько.- Главное, что люди не хотят держать коров. Раньше ими занимались люди пенсионного возраста, но им это стало тяжело, и они отказались. Кто предпенсионного возраста, те еще держат коров, но уже все меньше. Кто-то уехал, кто-то спился, однако в основном люди не хотят работать, ведь это тяжелый труд. Что касается молодежи, то они вообще не желают заниматься молочным хозяйством, предпочитая сидеть на социальных пособиях. Поэтому молока сегодня нет даже в деревнях, пьют привозное, в тетрапакетах, - сообщил фермер.Еще одна важная проблема, тормозящая производство - это закупочная политика наших молокозаводов, которые долгие годы недоплачивали сельским жителям за сданное молоко.- Еще несколько лет назад переработчики принимали сырое молоко всего за 12 рублей за литр, а после переработки поставляли в сети по 70 рублей. А ведь и в то время корма, топливо, электроэнергия, ветуслуги были дорогими. Естественно, население резко сократило сдачу молока на таких условиях. И сегодня на фермах мы нередко видим картину, когда теленок бегает за коровой все лето и питается молоком. Все молоко достается ему, и он быстро прибавляет в весе. Объемы мясного производства растут, а молочного падают, — продолжает он.В 2025 году проблему низких закупочных цен в республике признали и предприняли меры.- Одним из ключевых факторов роста стало постепенное повышение в 2025 году закупочной цены на сырое молоко — с 38 до 45–50 рублей за литр в зависимости от отдаленности района сдатчика. Благодаря повышению закупочной стоимости поставки сырого молока в «Молоко Бурятии» значительно увеличились. По итогам 2024 года объем закупок вырос почти на тысячу тонн по сравнению с предыдущим периодом, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Насколько удастся преодолеть кризис молочного производства в республике? Ведь переработчикам теперь приходится завозить сырое молоко из Иркутской области.Как сообщает портал «Переработка молока», недавно директор ООО «ТД «Молоко Бурятии» Доржи Абзаев рассказал, что при производственных мощностях молока в 200 тонн в сутки завод перерабатывает только 50. Из них ежедневно около 25 тонн — привозное молокосырье из соседней Иркутской области. Молоковозу приходится преодолевать 600 км только в одну сторону. Все это сказывается на итоговой стоимости молока на полках магазинов республики.