Аграрии Бурятии передали выигранный на выставке мотоцикл на нужды СВО

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ульдурга» из Еравнинского района Бурятии передал на нужды СВО мотоцикл, полученный в качестве приза за победу на выставке «БайкалАгро». Его направят военнослужащим 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отметили в минсельхозпроде республики.

Руководитель народного движения «Все для фронта! Все для победы!» Николай Воротников подчеркнул, что именно мотоциклы пользуются высоким спросом на передовой. Особенно в осенний период, когда условия бездорожья затрудняют передвижение.

«Решение о передаче мотоцикла было принято коллективом единогласно. Мы понимаем, что эта техника будет гораздо полезнее нашим военнослужащим для выполнения их задач», - сказала главный бухгалтер СПК «Ульдурга» Доржи Цыбикова.