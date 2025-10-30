Жители Улан-Удэ жалуются на смог

В столице Бурятии с началом отопительного сезона возобновилась давняя проблема – город начинают окутывать клубы дыма. Особенно это заметно в безветренную холодную погоду. Страдают от этого, в первую очередь, сами жители частного сектора.

Одна из жительниц Улан-Удэ, проживающая в частном секторе, сообщила в телеграм-канале своего микрорайона о том, что «задыхается от соседского дыма».

«Подскажите, пожалуйста, кому можно пожаловаться если сосед топит котёл, и мы задыхаемся от его дыма. Уже несколько лет. Его котельная расположена возле нашего дома», - написала женщина в чате.

Соседи вопросу удивились и посоветовали женщине терпеть.

«У многих стоят котлы - и у меня, и у соседей. Каждую зиму одно и тоже – дым, гарь дышать нечем и ничего мы с этим не сделаем. Город не может справиться с дымом, а вы хотите с соседями что-то решить.

«У нас тоже сосед топит баню, и мы задыхаемся. Ничего живём, даже дружно. Что сделаешь то теперь, мыться нужно и тепло людям тоже нужно в доме.

«У меня со всех сторон такие котельные. Дышать вообще нечем. Но жаловаться я думаю смысла нет, у нас у 80% стали такие котлы на угле. Как людям отапливаться-то».

«Самое экологически чистое – это, конечно, электро и газовое отопление. Но что первое, что второе очень дорого. Для электро надо подключить 380 не за бесплатно плюс тариф на электричество».

Напомним, недавно в столице Бурятии объявляли режим «черного неба». Несколько дней сохранялись неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Воздух в городе стал грязным и небезопасным.

Режим «чёрного неба» связан с погодой – в основном с отсутствием ветра, который обычно помогает рассеиваться вредным примесям в атмосфере.

В такие дни следует как можно реже бывать на улице, воздержаться от поездок на личных авто, свести к минимуму физические нагрузки или же не заниматься спортом на воздухе. А ещё – пить больше жидкости и отказаться от курения.



Фото: "Номер один"