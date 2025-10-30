Жительницу Бурятии растрогало неравнодушие росгвардейцев

Жительницу Кяхтинского района Бурятии растрогало неравнодушие сотрудников Росгвардии. В местной группе женщина рассказала, как правоохранители помогли молодому человеку, шедшему на костылях. По времени было около 5 утра.

По словам очевидицы, на улице был гололед, из-за чего парень падал и волочил одну ногу. Он «голосовал», мимо проезжали единичные автомобили, но не останавливались. Тогда он присел на лавочку, чтобы поправить свой протез.

В этот момент мимо проезжали росгвардейцы. Они остановились, вышли из служебной машины и подошли к мужчине. После разговора один из них взял костыли, а второй стал помогать молодому человеку сесть в их авто.

«Я так поняла, что они повезли его домой. Данные сотрудники поступили не только как люди, которые несут службу. Но и чисто по-человечески, так как могли и проехать мимо, не обратив внимание на него. Огромное им спасибо, что не оставили человека без внимания, а честно работают и патрулируют улицы», - написала женщина.

