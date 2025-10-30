Общество 30.10.2025 в 17:48

Жительницу Бурятии растрогало неравнодушие росгвардейцев

Они помогли мужчине, шедшему на костылях в гололед
A- A+
Текст: Карина Перова
Жительницу Бурятии растрогало неравнодушие росгвардейцев
Фото: архив «Номер один»

Жительницу Кяхтинского района Бурятии растрогало неравнодушие сотрудников Росгвардии. В местной группе женщина рассказала, как правоохранители помогли молодому человеку, шедшему на костылях. По времени было около 5 утра.

По словам очевидицы, на улице был гололед, из-за чего парень падал и волочил одну ногу. Он «голосовал», мимо проезжали единичные автомобили, но не останавливались. Тогда он присел на лавочку, чтобы поправить свой протез.

В этот момент мимо проезжали росгвардейцы. Они остановились, вышли из служебной машины и подошли к мужчине. После разговора один из них взял костыли, а второй стал помогать молодому человеку сесть в их авто.

«Я так поняла, что они повезли его домой. Данные сотрудники поступили не только как люди, которые несут службу. Но и чисто по-человечески, так как могли и проехать мимо, не обратив внимание на него. Огромное им спасибо, что не оставили человека без внимания, а честно работают и патрулируют улицы», - написала женщина.

Ранее «Номер один» писал, как сотрудники Росгвардии спасли в Кырене замерзавшего возле «заброшки» мужчину.

Теги
росгвардия

Все новости

Школьный дневник: эволюция и роль в современном образовании
30.10.2025 в 18:00
Жительница Бурятии хочет забрать дочь у отца-военного
30.10.2025 в 17:55
Жительницу Бурятии растрогало неравнодушие росгвардейцев
30.10.2025 в 17:48
Жители Улан-Удэ жалуются на смог
30.10.2025 в 17:23
«Ростелеком» нашел сёла Забайкалья с самыми активными пользователями мобильного интернета
30.10.2025 в 16:56
В Бурятии 4 ребенка пострадали в ДТП с грузовиком
30.10.2025 в 16:51
Аграрии Бурятии передали выигранный на выставке мотоцикл на нужды СВО
30.10.2025 в 16:36
Жительница Бурятии упала с лестницы, но свалила вину на экс-сожителя
30.10.2025 в 16:19
В Бурятию придут дожди и снегопады
30.10.2025 в 15:10
В Бурятии мама с шестью детьми смогла переехать в просторное жилье
30.10.2025 в 15:06
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Школьный дневник: эволюция и роль в современном образовании
30.10.2025 в 18:00
Жительница Бурятии хочет забрать дочь у отца-военного
Суд постановил оставить девочку жить с папой, но женщина с этим не согласна
30.10.2025 в 17:55
Жители Улан-Удэ жалуются на смог

Дымом недовольны жители частного сектора

30.10.2025 в 17:23
Аграрии Бурятии передали выигранный на выставке мотоцикл на нужды СВО
На жест доброй воли решился коллектив СПК «Ульдурга»
30.10.2025 в 16:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru