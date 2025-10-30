Жительница Бурятии хочет забрать дочь у отца-военного

О тяжбе между разведенными родителями по поводу места проживания ребенка рассказали сегодня в Верховном суде Бурятии. Сообщается, что ранее суд постановил оставить девочку жить с отцом. Через некоторое время его бывшая супруга подала новый иск, требуя, чтобы ребенка передали жить с нею, а с отца начали взыскивать алименты в размере четверти заработка.Свой иск женщина мотивировала тем, что бывший муж сейчас является военным. Он часто бывает на дежурствах и в нарядах, и не всегда может проводить время с ребенком. Мужчина с этим категорически не согласился. Он сообщил суду, что по данному вопросу уже есть вступившее в законную силу судебное решение. Тогда Фемида постановила, что девочка будет жить с отцом.Районный суд согласился с его доводами и прекратил производство по делу, поскольку «по заявленным исковым требованиям уже имеется решение суда, вступившее в законную силу, по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям».Но женщина проявила настойчивость и обратилась в Верховный суд Бурятии с частной жалобой. Как оказалось, не зря.По мнению апелляционной инстанции, поскольку спорные правоотношения по вопросу воспитания детей являются длящимися, то при изменении обстоятельств стороны вправе вновь обратиться в суд с требованиями об определении места жительства детей.«В данном случае, когда из искового заявления усматривается, что изменились фактические обстоятельства, условия воспитания ребенка, служившие основанием ранее предъявленного иска, применение правил о тождественности исков и прекращение производства по делу нельзя признать обоснованными», - сообщает вышестоящая инстанция.В связи с этим Верховный суд Бурятии отменил определение райсуда, направив дело на новое рассмотрение по существу.