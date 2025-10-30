Общество 30.10.2025 в 17:55

Жительница Бурятии хочет забрать дочь у отца-военного

Суд постановил оставить девочку жить с папой, но женщина с этим не согласна
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии хочет забрать дочь у отца-военного
Фото: freepik.com
О тяжбе между разведенными родителями по поводу места проживания ребенка рассказали сегодня в Верховном суде Бурятии. Сообщается, что ранее суд постановил оставить девочку жить с отцом. Через некоторое время его бывшая супруга подала новый иск, требуя, чтобы ребенка передали жить с нею, а с отца начали взыскивать алименты в размере четверти заработка.   

Свой иск женщина мотивировала тем, что бывший муж сейчас является военным. Он часто бывает на дежурствах и в нарядах, и не всегда может проводить время с ребенком. Мужчина с этим категорически не согласился. Он сообщил суду, что по данному вопросу уже есть вступившее в законную силу судебное решение. Тогда Фемида постановила, что девочка будет жить с отцом. 

Районный суд согласился с его доводами и прекратил производство по делу, поскольку «по заявленным исковым требованиям уже имеется решение суда, вступившее в законную силу, по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям».

Но женщина проявила настойчивость и обратилась в Верховный суд Бурятии с частной жалобой. Как оказалось, не зря.

По мнению апелляционной инстанции, поскольку спорные правоотношения по вопросу воспитания детей являются длящимися, то при изменении обстоятельств стороны вправе вновь обратиться в суд с требованиями об определении места жительства детей. 

«В данном случае, когда из искового заявления усматривается, что изменились фактические обстоятельства, условия воспитания ребенка, служившие основанием ранее предъявленного иска, применение правил о тождественности исков и прекращение производства по делу нельзя признать обоснованными», - сообщает вышестоящая инстанция.

В связи с этим Верховный суд Бурятии отменил определение райсуда, направив дело на новое рассмотрение по существу.
Теги
разводы суд

Все новости

Школьный дневник: эволюция и роль в современном образовании
30.10.2025 в 18:00
Жительница Бурятии хочет забрать дочь у отца-военного
30.10.2025 в 17:55
Жительницу Бурятии растрогало неравнодушие росгвардейцев
30.10.2025 в 17:48
Жители Улан-Удэ жалуются на смог
30.10.2025 в 17:23
«Ростелеком» нашел сёла Забайкалья с самыми активными пользователями мобильного интернета
30.10.2025 в 16:56
В Бурятии 4 ребенка пострадали в ДТП с грузовиком
30.10.2025 в 16:51
Аграрии Бурятии передали выигранный на выставке мотоцикл на нужды СВО
30.10.2025 в 16:36
Жительница Бурятии упала с лестницы, но свалила вину на экс-сожителя
30.10.2025 в 16:19
В Бурятию придут дожди и снегопады
30.10.2025 в 15:10
В Бурятии мама с шестью детьми смогла переехать в просторное жилье
30.10.2025 в 15:06
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Школьный дневник: эволюция и роль в современном образовании
30.10.2025 в 18:00
Жительницу Бурятии растрогало неравнодушие росгвардейцев
Они помогли мужчине, шедшему на костылях в гололед
30.10.2025 в 17:48
Жители Улан-Удэ жалуются на смог

Дымом недовольны жители частного сектора

30.10.2025 в 17:23
Аграрии Бурятии передали выигранный на выставке мотоцикл на нужды СВО
На жест доброй воли решился коллектив СПК «Ульдурга»
30.10.2025 в 16:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru