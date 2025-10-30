Общество 30.10.2025 в 18:18

Жительница Бурятии наказала соседей за съеденное сено

Соседские коровы уничтожили заготовленные женщиной корма

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии наказала соседей за съеденное сено

Жительница Селенгинского района обратилась в Гусиноозерский городской суд с заявлением на своих соседей. В 2022 году она заготовила 125 центнеров сена. Корм она решила хранить на своем участке, который огородила жердями. Сено накрыла укрывным материалом. Однако вскоре от сена ничего не осталось – коровы сломали ограждение и постепенно все съели.

В суде женщина требовала взыскать со своей соседки стоимость уничтоженного сена в сумме 125 750 рублей, 45 000 рублей на приобретение сена в 2025 году, 20 000 рублей за оплату услуг юриста, а также расходы на проезд из Улан-Удэ до Гусиноозерска и обратно.

В суде истец сообщила, что в марте 2024 года, при ее очередном визите на свой участок, ее работник сообщил, что коровы соседей заходят на участок и едят сено. Тогда она и обнаружила, что от сена почти ничего не осталось. Она обратилась в полицию. Оказалось, что лишь пять коров из 15, находящихся на участке, имеют чипы.

Соседку привлекли к ответственности за выпас скота в неустановленных местах.

В суде женщина утверждала, что именно коровы соседки съели и вытоптали принадлежащее ей сено. Она пришла к такому выводу на основании того что от сена к участку соседей скот протоптал дорожку.

Другие соседи подтвердили, что коровы ходили к сену с января по март 2024 года, а работник неоднократно высказывал соседям, что их коровы едят чужое сено.

В 2025 году запасливой женщине пришлось приобрести сено, так как ей выделили социальную отару, а заготовленные корма уничтожил скот ответчика.

Соседка исковые требования признала частично. Она пояснила, что пять ее телят однажды действительно были на участке истца, за что ее привлекли к ответственности. Однако это был единственный случай, остальные 10 коров, находящиеся у сена истца в тот день, ей не принадлежат.

Доказать то, что все сено съел именно скот соседки, истец не смогла.

Суд решил исковые требования о возмещении материального ущерба удовлетворить частично, взыскать с соседки в пользу истца материальный ущерб в сумме 16 390 рублей, а также судебные расходы в сумме 2 527 рублей.


Фото: "Номер один"

Теги
суд скот сено Гусиноозерск

Все новости

Жительница Бурятии наказала соседей за съеденное сено
30.10.2025 в 18:18
Школьный дневник: эволюция и роль в современном образовании
30.10.2025 в 18:00
Жительница Бурятии хочет забрать дочь у отца-военного
30.10.2025 в 17:55
Жительницу Бурятии растрогало неравнодушие росгвардейцев
30.10.2025 в 17:48
Жители Улан-Удэ жалуются на смог
30.10.2025 в 17:23
«Ростелеком» нашел сёла Забайкалья с самыми активными пользователями мобильного интернета
30.10.2025 в 16:56
В Бурятии 4 ребенка пострадали в ДТП с грузовиком
30.10.2025 в 16:51
Аграрии Бурятии передали выигранный на выставке мотоцикл на нужды СВО
30.10.2025 в 16:36
Жительница Бурятии упала с лестницы, но свалила вину на экс-сожителя
30.10.2025 в 16:19
В Бурятию придут дожди и снегопады
30.10.2025 в 15:10
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Школьный дневник: эволюция и роль в современном образовании
30.10.2025 в 18:00
Жительница Бурятии хочет забрать дочь у отца-военного
Суд постановил оставить девочку жить с папой, но женщина с этим не согласна
30.10.2025 в 17:55
Жительницу Бурятии растрогало неравнодушие росгвардейцев
Они помогли мужчине, шедшему на костылях в гололед
30.10.2025 в 17:48
Жители Улан-Удэ жалуются на смог

Дымом недовольны жители частного сектора

30.10.2025 в 17:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru