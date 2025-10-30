Жительница Бурятии наказала соседей за съеденное сено

Жительница Селенгинского района обратилась в Гусиноозерский городской суд с заявлением на своих соседей. В 2022 году она заготовила 125 центнеров сена. Корм она решила хранить на своем участке, который огородила жердями. Сено накрыла укрывным материалом. Однако вскоре от сена ничего не осталось – коровы сломали ограждение и постепенно все съели.

В суде женщина требовала взыскать со своей соседки стоимость уничтоженного сена в сумме 125 750 рублей, 45 000 рублей на приобретение сена в 2025 году, 20 000 рублей за оплату услуг юриста, а также расходы на проезд из Улан-Удэ до Гусиноозерска и обратно.

В суде истец сообщила, что в марте 2024 года, при ее очередном визите на свой участок, ее работник сообщил, что коровы соседей заходят на участок и едят сено. Тогда она и обнаружила, что от сена почти ничего не осталось. Она обратилась в полицию. Оказалось, что лишь пять коров из 15, находящихся на участке, имеют чипы.

Соседку привлекли к ответственности за выпас скота в неустановленных местах.

В суде женщина утверждала, что именно коровы соседки съели и вытоптали принадлежащее ей сено. Она пришла к такому выводу на основании того что от сена к участку соседей скот протоптал дорожку.

Другие соседи подтвердили, что коровы ходили к сену с января по март 2024 года, а работник неоднократно высказывал соседям, что их коровы едят чужое сено.

В 2025 году запасливой женщине пришлось приобрести сено, так как ей выделили социальную отару, а заготовленные корма уничтожил скот ответчика.

Соседка исковые требования признала частично. Она пояснила, что пять ее телят однажды действительно были на участке истца, за что ее привлекли к ответственности. Однако это был единственный случай, остальные 10 коров, находящиеся у сена истца в тот день, ей не принадлежат.

Доказать то, что все сено съел именно скот соседки, истец не смогла.

Суд решил исковые требования о возмещении материального ущерба удовлетворить частично, взыскать с соседки в пользу истца материальный ущерб в сумме 16 390 рублей, а также судебные расходы в сумме 2 527 рублей.





Фото: "Номер один"