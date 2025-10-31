На котельную «Стальмост» в Улан-Удэ завезли более 500 тонн угля

Первый заместитель мэра Улан-Удэ по развитию инфраструктуры Сергей Гашев проверил котельную «Стальмоста». Силами техники комбината по благоустройству туда доставили более 500 тонн угля. Запас топлива формируют с учётом выходных дней, чтобы избежать сбоев.

На данный момент работает один котёл, ещё два находятся в резерве. Четвёртый проходит небольшой ремонт, который скоро обещают завершить. Укомплектовали и персонал котельной, старший состав находится на местах.

«Чтобы жители могли спокойно пережить предстоящий отопительный сезон, проводится комплекс необходимых мероприятий. Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры Бурятии удалось выработать ряд мер, обеспечивающих стабильное теплоснабжение населения», - сказал Гашев.

Котельная «Стальмоста» обеспечивает теплом порядка 4,5 тысяч жителей микрорайонов Солнечный, Матросова, Новый и Старый Зелёный. Суммарно – это 40 многоквартирных и 180 индивидуальных жилых домов, 6 организаций (прочих потребителей).

