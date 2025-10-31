Общество 31.10.2025 в 09:16

На котельную «Стальмост» в Улан-Удэ завезли более 500 тонн угля

Запас топлива формируют с учётом выходных дней
A- A+
Текст: Карина Перова
На котельную «Стальмост» в Улан-Удэ завезли более 500 тонн угля
Фото: администрация Улан-Удэ

Первый заместитель мэра Улан-Удэ по развитию инфраструктуры Сергей Гашев проверил котельную «Стальмоста». Силами техники комбината по благоустройству туда доставили более 500 тонн угля. Запас топлива формируют с учётом выходных дней, чтобы избежать сбоев.

На данный момент работает один котёл, ещё два находятся в резерве. Четвёртый проходит небольшой ремонт, который скоро обещают завершить. Укомплектовали и персонал котельной, старший состав находится на местах.

«Чтобы жители могли спокойно пережить предстоящий отопительный сезон, проводится комплекс необходимых мероприятий. Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры Бурятии удалось выработать ряд мер, обеспечивающих стабильное теплоснабжение населения», - сказал Гашев.

Котельная «Стальмоста» обеспечивает теплом порядка 4,5 тысяч жителей микрорайонов Солнечный, Матросова, Новый и Старый Зелёный. Суммарно – это 40 многоквартирных и 180 индивидуальных жилых домов, 6 организаций (прочих потребителей).

Ранее «Номер один» сообщал, что предприятие «Улан-Удэстальмост» переходит на сокращенный график из-за кризиса.

Теги
стальмост котельная уголь

Все новости

Двое полицейских из Бурятии спасли из горящего дома одинокого мужчину
31.10.2025 в 09:34
В Бурятии произошло землетрясение
31.10.2025 в 09:28
На котельную «Стальмост» в Улан-Удэ завезли более 500 тонн угля
31.10.2025 в 09:16
Грузовик угодил под поезд на севере Бурятии
31.10.2025 в 09:15
Аварийное дерево на кладбище
31.10.2025 в 09:00
В Бурятии закончилась эра бюджетного процветания
31.10.2025 в 06:00
Жительница Бурятии наказала соседей за съеденное сено
30.10.2025 в 18:18
Школьный дневник: эволюция и роль в современном образовании
30.10.2025 в 18:00
Жительница Бурятии хочет забрать дочь у отца-военного
30.10.2025 в 17:55
Жительницу Бурятии растрогало неравнодушие росгвардейцев
30.10.2025 в 17:48
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Двое полицейских из Бурятии спасли из горящего дома одинокого мужчину
Пожар случился в селе Нижняя Иволга
31.10.2025 в 09:34
Аварийное дерево на кладбище
Кто обязан спилить?
31.10.2025 в 09:00
Жительница Бурятии наказала соседей за съеденное сено

Соседские коровы уничтожили заготовленные женщиной корма

30.10.2025 в 18:18
Школьный дневник: эволюция и роль в современном образовании
30.10.2025 в 18:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru