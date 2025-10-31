Общество 31.10.2025 в 09:34

Двое полицейских из Бурятии спасли из горящего дома одинокого мужчину

Пожар случился в селе Нижняя Иволга
A- A+
Текст: Карина Перова
Двое полицейских из Бурятии спасли из горящего дома одинокого мужчину
Фото: МВД России

В Иволгинском районе Бурятии двое полицейских спасли 56-летнего мужчину из охваченного огнем дома. Пожар случился на улице Полевая в селе Нижняя Иволга. На место выдвинулись сотрудник уголовного розыска Радна Тубшинов и участковый уполномоченный полиции Аюр Ринчинов.

Правоохранители увидели, что жилище охвачено густым дымом. Сосед сообщил им, что в доме может находиться одинокий хозяин. Сотрудники полиции подошли к окну и заметили мужчину, который лежал на кровати без сознания.

Они тут же бросились в задымлённое помещение. Аккуратно подняв сельчанина, они вынесли его на свежий воздух и укутали в одеяло, чтобы уберечь от переохлаждения. Как выяснилось, мужчина не мог самостоятельно покинуть дом – отравился угарным газом.

«Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Убедившись, что жизнь пострадавшего вне опасности, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей. Родственники спасённого мужчины поблагодарили офицеров за героизм и оперативность в критической ситуации», - рассказали в МВД России.

Предварительно, пожар произошел из-за возгорания горючих материалов, расположенных вблизи печи.

Теги
пожар полиция спасение

Все новости

Жительница Бурятии собрала знатный урожай конопли
31.10.2025 в 10:55
Житель Бурятии задушил супругу буддийским оберегом
31.10.2025 в 10:54
В Бурятии собрали плохой урожай зерновых
31.10.2025 в 10:47
Жители Улан-Удэ получат бесплатную юридическую помощь в микрике
31.10.2025 в 10:33
В Бурятии женщина с четырьмя детьми попала в ДТП из-за КамАЗа
31.10.2025 в 10:22
В Бурятии массово химичили с зарплатами учителей
31.10.2025 в 10:16
В школе, где дрались ученик с учителем, спели гимн России
31.10.2025 в 09:56
Выпускников БГУ пошлют на отработку
31.10.2025 в 09:54
Пропавшего в Петербурге студента из Бурятии нашли мертвым
31.10.2025 в 09:44
В Улан-Удэ спецтехника борется с последствиями необычной погоды
31.10.2025 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Жительница Бурятии собрала знатный урожай конопли

Опиумная трава выросла во дворе

31.10.2025 в 10:55
В Бурятии собрали плохой урожай зерновых
Он существенно меньше прошлогоднего уровня
31.10.2025 в 10:47
Жители Улан-Удэ получат бесплатную юридическую помощь в микрике
Специальный мобильный офис будет стоять на Театральной площади
31.10.2025 в 10:33
В Бурятии массово химичили с зарплатами учителей
В результате педагоги недосчитались почти 3 миллионов рублей
31.10.2025 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru