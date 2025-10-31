Двое полицейских из Бурятии спасли из горящего дома одинокого мужчину

В Иволгинском районе Бурятии двое полицейских спасли 56-летнего мужчину из охваченного огнем дома. Пожар случился на улице Полевая в селе Нижняя Иволга. На место выдвинулись сотрудник уголовного розыска Радна Тубшинов и участковый уполномоченный полиции Аюр Ринчинов.

Правоохранители увидели, что жилище охвачено густым дымом. Сосед сообщил им, что в доме может находиться одинокий хозяин. Сотрудники полиции подошли к окну и заметили мужчину, который лежал на кровати без сознания.

Они тут же бросились в задымлённое помещение. Аккуратно подняв сельчанина, они вынесли его на свежий воздух и укутали в одеяло, чтобы уберечь от переохлаждения. Как выяснилось, мужчина не мог самостоятельно покинуть дом – отравился угарным газом.

«Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Убедившись, что жизнь пострадавшего вне опасности, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей. Родственники спасённого мужчины поблагодарили офицеров за героизм и оперативность в критической ситуации», - рассказали в МВД России.

Предварительно, пожар произошел из-за возгорания горючих материалов, расположенных вблизи печи.