В Улан-Удэ спецтехника борется с последствиями необычной погоды

На Улан-Удэ обрушились обильные осадки в виде дождя. Сотрудники комбината по благоустройству откачивают скопившуюся воду с улиц города.

Для ликвидации луж на линии задействовано шесть вакуумных машин. Участки откачки постоянно обновляются.

Также для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения гололедицы на улицы вывели четыре пескоразбрасывателя.

«Комбинат продолжает мониторинг погодной ситуации и готов увеличить количество техники в случае дальнейшего ухудшения погодных условий», - заявили в КБУ.