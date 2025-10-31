Общество 31.10.2025 в 09:43
В Улан-Удэ спецтехника борется с последствиями необычной погоды
На дорогах работают «вакуумки» и пескоразбрасыватели
Текст: Карина Перова
На Улан-Удэ обрушились обильные осадки в виде дождя. Сотрудники комбината по благоустройству откачивают скопившуюся воду с улиц города.
Для ликвидации луж на линии задействовано шесть вакуумных машин. Участки откачки постоянно обновляются.
Также для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения гололедицы на улицы вывели четыре пескоразбрасывателя.
«Комбинат продолжает мониторинг погодной ситуации и готов увеличить количество техники в случае дальнейшего ухудшения погодных условий», - заявили в КБУ.
