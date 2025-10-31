Выпускников БГУ пошлют на отработку

Госдума поддержала во втором чтении законопроект об обязательных отработках в госучреждениях для студентов медицинских вузов. Об этом пишет «Коммерсант».

Документ предполагает, что заключать целевые договоры будут все студенты, поступающие на бюджет в ординатуру. Если договор не заключен, студента отчислят, обязав компенсировать затраты государства на обучение. Если договор заключен, но не исполнен (выпускник, к примеру, не вышел на работу), медик также должен вернуть бюджету сумму, затраченную на подготовку, а также заплатить штраф в размере двукратной стоимости обучения.

Изначально проект поправок предполагал, что все бюджетные места в медицинских вузах и колледжах будут целевыми, и студенты, нарушившие договор с госучреждением, должны будут возместить затраты на свое обучение в трехкратном размере. В таком виде документ приняли в первом чтении. Однако, ко второму чтению были внесены поправки, которые оставили это правило лишь для студентов ординатуры. Квоту целевого приема для студентов специалитета по-прежнему будет определять правительство.

Сейчас после окончания специалитета студенты медвузов в зависимости от направления обучения могут работать терапевтами, участковыми врачами и педиатрами. В случае, если они хотят получить узкую специальность (кардиология, хирургия, гинекология и др.) выпускники обязаны пройти ординатуру.

В Бурятии имеется медицинский факультет в БГУ, также республика выпускает медсестёр и фельдшеров. И все, кто были зачислены не на платные места, с 2026 года, после окончания учебы поедут по распределению. Распределять будет Минздрав Бурятии.