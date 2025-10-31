Общество 31.10.2025 в 09:56
В школе, где дрались ученик с учителем, спели гимн России
В Посельской школе прошло большое собрание с родителями
Текст: Андрей Константинов
Вчера в Посельской школе, где недавно ученик подрался с учителем физики, состоялось общешкольное родительское собрание. Как сообщил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, на нем обсуждалось, как школа и семья может укреплять атмосферу уважения, взаимопонимания и безопасности.
«Специалисты выступили с важными темами: дисциплина, культура общения, профилактика, безопасность. Послушал мнения родителей, ответил на вопросы. Все предложения и замечания обязательно учтём. Инцидент, который произошёл, разбирается. В школе должно быть безопасно и спокойно для всех — учеников, педагогов, родителей. И особенно важно, чтобы в школе сохранялось уважение к учителю — это основа здоровой образовательной среды», - отметил Валерий Поздняков.
По словам министра, на собрании выступил участник программы «Патриоты Бурятии» Владимир Раднаев - сейчас он наставник участвовавшего в драке школьника.
Напомним, драка между учеником и 39-летним учителем физики произошла в Посельской средней школе 17 октября. Несовершеннолетний получил травму - перелом кисти, которую сам же и сломал об голову учителя. Педагог, в свою очередь, обратился в БСМП с жалобами на тошноту, рвоту, сильные головные боли. Ему диагностировали сотрясение головного мозга.
«Владимир предложил всем вместе исполнить гимн России — это был искренний момент, напомнивший о единстве и ответственности каждого из нас. Мы живём в республике, где духовно-нравственные ценности всегда были на первом месте. Где уважение к старшим, взаимопомощь и доброта — не просто слова, а часть нашей культуры. Патриотизм начинается в семье, а воспитание — с личного примера. Наша общая задача — создать в школах атмосферу, где детям хочется учиться, педагогам — работать, а родителям — быть уверенными, что их ребёнок в надёжных руках», - заявил Валерий Поздняков.
В отношении должностных лиц - администрации образовательного учреждения - возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Учитель отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств.
Фото: телеграм-канал Валерия Позднякова