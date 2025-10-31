Общество 31.10.2025 в 09:56

В школе, где дрались ученик с учителем, спели гимн России

В Посельской школе прошло большое собрание с родителями
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В школе, где дрались ученик с учителем, спели гимн России
Фото: телеграм-канал Валерия Позднякова
Вчера в Посельской школе, где недавно ученик подрался с учителем физики, состоялось общешкольное родительское собрание. Как сообщил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, на нем обсуждалось, как школа и семья может укреплять атмосферу уважения, взаимопонимания и безопасности.

«Специалисты выступили с важными темами: дисциплина, культура общения, профилактика, безопасность.  Послушал мнения родителей, ответил на вопросы. Все предложения и замечания обязательно учтём. Инцидент, который произошёл, разбирается. В школе должно быть безопасно и спокойно для всех — учеников, педагогов, родителей.  И особенно важно, чтобы в школе сохранялось уважение к учителю — это основа здоровой образовательной среды», - отметил Валерий Поздняков.

По словам министра, на собрании выступил участник программы «Патриоты Бурятии» Владимир Раднаев - сейчас он наставник участвовавшего в драке школьника.

«Владимир предложил всем вместе исполнить гимн России — это был искренний момент, напомнивший о единстве и ответственности каждого из нас. Мы живём в республике, где духовно-нравственные ценности всегда были на первом месте. Где уважение к старшим, взаимопомощь и доброта — не просто слова, а часть нашей культуры. Патриотизм начинается в семье, а воспитание — с личного примера. Наша общая задача — создать в школах атмосферу, где детям хочется учиться, педагогам — работать, а родителям — быть уверенными, что их ребёнок в надёжных руках», - заявил Валерий Поздняков.


Напомним, драка между учеником и 39-летним учителем физики произошла в Посельской средней школе 17 октября. Несовершеннолетний получил травму - перелом кисти, которую сам же и сломал об голову учителя. Педагог, в свою очередь, обратился в БСМП с жалобами на тошноту, рвоту, сильные головные боли. Ему диагностировали сотрясение головного мозга.

В отношении должностных лиц - администрации образовательного учреждения - возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Учитель отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств.

Фото: телеграм-канал Валерия Позднякова
Теги
школа драка

Все новости

Жительница Бурятии собрала знатный урожай конопли
31.10.2025 в 10:55
Житель Бурятии задушил супругу буддийским оберегом
31.10.2025 в 10:54
В Бурятии собрали плохой урожай зерновых
31.10.2025 в 10:47
Жители Улан-Удэ получат бесплатную юридическую помощь в микрике
31.10.2025 в 10:33
В Бурятии женщина с четырьмя детьми попала в ДТП из-за КамАЗа
31.10.2025 в 10:22
В Бурятии массово химичили с зарплатами учителей
31.10.2025 в 10:16
В школе, где дрались ученик с учителем, спели гимн России
31.10.2025 в 09:56
Выпускников БГУ пошлют на отработку
31.10.2025 в 09:54
Пропавшего в Петербурге студента из Бурятии нашли мертвым
31.10.2025 в 09:44
В Улан-Удэ спецтехника борется с последствиями необычной погоды
31.10.2025 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Жительница Бурятии собрала знатный урожай конопли

Опиумная трава выросла во дворе

31.10.2025 в 10:55
В Бурятии собрали плохой урожай зерновых
Он существенно меньше прошлогоднего уровня
31.10.2025 в 10:47
Жители Улан-Удэ получат бесплатную юридическую помощь в микрике
Специальный мобильный офис будет стоять на Театральной площади
31.10.2025 в 10:33
В Бурятии массово химичили с зарплатами учителей
В результате педагоги недосчитались почти 3 миллионов рублей
31.10.2025 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru