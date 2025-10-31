В школе, где дрались ученик с учителем, спели гимн России

«Владимир предложил всем вместе исполнить гимн России — это был искренний момент, напомнивший о единстве и ответственности каждого из нас. Мы живём в республике, где духовно-нравственные ценности всегда были на первом месте. Где уважение к старшим, взаимопомощь и доброта — не просто слова, а часть нашей культуры. Патриотизм начинается в семье, а воспитание — с личного примера. Наша общая задача — создать в школах атмосферу, где детям хочется учиться, педагогам — работать, а родителям — быть уверенными, что их ребёнок в надёжных руках», - заявил Валерий Поздняков.





В отношении должностных лиц - администрации образовательного учреждения - возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Учитель отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств.





Фото: телеграм-канал Валерия Позднякова