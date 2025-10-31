В Бурятии массово химичили с зарплатами учителей

Прокуратура Бурятии выявила массовые нарушения в начислении зарплат учителям.«Установлено, что при расчете заработной платы в минимальный ее размер включалась оплата неаудиторной занятости, относящейся к дополнительной работе. Это повлекло необоснованное уменьшение размера оплаты труда», - сообщили в надзорном ведомстве.Всего данные нарушения обнаружили в 18 школах разных районов. Они коснулись почти двухсот педагогов.После вмешательства прокуратуры учителям Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского и Селенгинского районов сделали перерасчет. Его общая сумма составила более 2,7 млн рублей.