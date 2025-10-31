Общество 31.10.2025 в 10:16
В Бурятии массово химичили с зарплатами учителей
В результате педагоги недосчитались почти 3 миллионов рублей
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии выявила массовые нарушения в начислении зарплат учителям.
«Установлено, что при расчете заработной платы в минимальный ее размер включалась оплата неаудиторной занятости, относящейся к дополнительной работе. Это повлекло необоснованное уменьшение размера оплаты труда», - сообщили в надзорном ведомстве.
Всего данные нарушения обнаружили в 18 школах разных районов. Они коснулись почти двухсот педагогов.
После вмешательства прокуратуры учителям Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского и Селенгинского районов сделали перерасчет. Его общая сумма составила более 2,7 млн рублей.
