Общество 31.10.2025 в 10:47

В Бурятии собрали плохой урожай зерновых

Он существенно меньше прошлогоднего уровня
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Зампред правительства – министр сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев провел оперштаб по ситуации с уборкой урожая и заготовкой кормов.

Как сообщили в министерстве, на сегодня в Бурятии убрано 50,5 тысяч гектаров, что составляет 81,8% от запланированных площадей. Работы по уборке картофеля и овощей открытого грунта полностью завершены, сейчас аграрии сконцентрировали усилия на зерновых и масличных культурах.
 
По зерновым культурам обмолочено 86,8% площадей. Средняя урожайность составила 10,6 ц/га бункерного веса, что заметно ниже уровня прошлого года. Тогда этот показатель составлял 16,4 ц/га. В наиболее пострадавшем от засухи Еравнинском районе урожайность составила всего 5,2 ц/га. 

Сложная ситуация складывается и с уборкой технических культур, где большую часть работ еще предстоит выполнить аграриям Джидинского и Мухоршибирского районов.

«Погодные условия в этом году серьезно повлияли на урожай. Почвенная засуха в июне-июле негативно отразилась на формировании урожая, а осенние дожди привели к подгону и осложнили проведение своевременной уборки» – пояснила начальник отдела растениеводства Минсельхоза Туяна Тодорхоева.
 
Наибольший объем работ предстоит выполнить в Закаменском и Мухоршибирском районах. При этом Бичурский, Кижингинский, Прибайкальский, Селенгинский и Тункинский районы уборку уже завершили.
 
В связи с напряженной обстановкой Амгалан Дармаев поручил местным властям перебросить освободившуюся технику их хозяйств, завершивших уборку, в отстающие хозяйства.
 
Отдельным вопросом на штабе стала ситуация с кормами. В ряде районов, особенно в Мухоршибирском и Еравнинском, их заготовили недостаточно. При средней норме в 10 кормовых единиц на условную голову здесь имеется лишь 4,8 и 3,8 кормовых единиц.

Как отметили в министерстве, закрыть дефицит кормов в этих районах планируют за счет тех, кто планы по заготовке перевыполнил. Это, прежде всего, Прибайкальский и Тункинский район.
