Жительница Бурятии собрала знатный урожай конопли

Некоторые жители республики, пристрастившиеся к употреблению конопли, целенаправленно идут или едут собирать ее в места произрастания. Жительнице Улан-Удэ ехать никуда не пришлось – конопля выросла прямо у нее во дворе.

В августе жительница частного сектора Октябрьского района, находясь у себя дома, а именно во дворе, решила собрать урожай конопли. Женщина сорвала верхушки растения и листья. Затем она высушила собранное сырье. Получилось 617 гр. Марихуану она хранила в кладовке.

О том, что у женщины хранится запрещенное сырье, узнала полиция. В результате горожанка попала под суд.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал ее виновной по статье «незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере». Женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор суда не вступил в законную силу.





Фото: "Номер один"