Общество 31.10.2025 в 11:17

В Бурятии достраивают социально важный мост

Он расположен на автодороге Монды – Орлик
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Окинском районе Бурятии на 124-м километре дороги Монды – Орлик близится к завершению ремонт моста через Горную речку. Его планируется ввести в эксплуатацию в конце ноября 2025 года.

На объекте уже выполнена засыпка подпорных стенок, подготовлена проезжая часть под укладку покрытия, сделана гидроизоляция и выравнивающий слой. Стоимость работ — 62 миллиона рублей.

– Мост расположен в 10 километрах от села Сорок. Он долгое время находился в ненормативном состоянии, поэтому решение о ремонте было принципиально важным. Работы идут активно, подрядчик старается завершить объект как можно скорее — этого ждут жители района, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. – В целом по трассе Монды – Орлик уже капитально отремонтированы шесть мостов.

Как уточнили в пресс-службе правительства РБ, отремонтированные мосты расположены на 91-м, 97-м, 98-м (два), 99-м и 102 км автодороги. Там демонтировали старые деревянные конструкции, установили гофрированные водопропускные трубы, новое дорожное покрытие и металлическое барьерное ограждение. Все эти объекты профинансированы президентским национальным проектом «Инфраструктура для жизни». Работы стартовали в прошлом году и завершены в этом.
