Профессия в зоне риска

16 октября в мире отмечался День анестезиолога-реаниматолога. Современную медицину невозможно представить без анестезии. А ведь еще чуть более 170 лет назад обезболивание было непозволительной роскошью и все операции проводились без обезболивания. В Бурятии сегодня трудятся более 250 специалистов этого профиля. Один из них - Александр Нелюбин, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 3 Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко и главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Бурятии. О том, каково это каждый день соприкасаться с жизнью и смертью, врач рассказал «Номер один».Александр Нелюбин почти 15 лет возглавляет отделение реанимации № 3 в РКБ им. Н. А. Семашко. В профессию он пришел в 1991 году после окончания интернатуры. Александр Григорьевич окончил институт по профилю «терапия», но затем обучился на анестезиолога и с тех пор продолжает работать по полученной специализации. Начинал свой путь в медицине с Кабанского района. Через пять лет перевелся в Улан-Удэ и с 1996 года трудится в Республиканской больнице.Одна из основных проблем, с которыми сталкивается медик – нехватка реанимационных мест в клинических больницах: Республиканской и БСМП. Пациентов стало больше, несмотря на то, что уровень лечения значительно повысился.- Когда я начал работать, у нас в Республиканской больнице было всего шесть реанимационных коек, а сегодня их 43. Представляете, сколько людей проходит лечение в реанимации, а летальность, она как была 30 лет назад, так и осталась. Потому что пациентов стало больше. К нам привозят из районных больниц. Выходят новые клинические рекомендации, по которым пациентов необходимо лечить определенным образом, - рассказал Александр Нелюбин.Сама специальность возникла относительно недавно, в 1950-х годах. Именно тогда появилась отдельная анестезиологическая служба, но ее прародитель - хирургия. Если хирург во время операции отвечает только за тот орган, который оперирует, то анестезиологи ответственны за общее состояние пациента и следят за всеми жизненно важными функциями организма: дыханием, работой сердца, почек, функциями головного мозга, чтобы пациент не чувствовал боль во время операции. А задача реаниматолога не только вылечить, но и выходить пациента. Это уже коллективный труд.- Нам важно, чтобы пациент не только выжил, но и социализировался к обществу, и качество его жизни не пострадало. Мы сейчас разрабатываем методики с ранней реабилитацией, чтобы мышцы не атрофировались, человек научился хорошо дышать, головной мозг реагировал. Даже при тяжелейших поражениях головного мозга, таких как инсульты, черепно-мозговые травмы, мы делаем все возможное, чтобы оставшиеся клетки головного мозга взяли на себя необходимые функции и пациент мог хотя бы себя обслуживать, - делится тонкостями профессии врач.По словам нашего собеседника, сейчас имеется высокотехнологичное оборудование, позволяющее выхаживать даже тяжелых пациентов. А таких стало намного больше из-за ускорившегося темпа жизни.- На сегодняшний день автомобильное движение быстрое, и при авариях люди получают травмы, несовместимые с жизнью. Но если пациента успели привезти в течении «золотого часа», то у него есть шанс на выживание. Например, у нас есть аппарат искусственного замещения почек, который продлевает жизнь пациентам. Если раньше они погибали при отказе почек в течение пяти-семи дней, то сейчас могут годами находиться под заместительной терапией. Появились аппараты, которые можно подключить при массивных поражениях легких, - разъясняет анестезиолог-реаниматолог.На вопрос, почему решили стать анестезиологом, Александр Нелюбин ответил, что, поработав терапевтом в начале своей медицинской карьеры, он сделал вывод, что терапевт – это больше женская профессия.- А мне хотелось работать руками, напрямую с пациентами. Видеть эффект здесь и сейчас. Например, пациент поступает с анафилактическим шоком. Я провожу лечение и вижу эффект прямо на своих глазах. Конечно, сейчас методика другая. В медицине есть термин «летальность». От нее никуда не денешься - она как была, так и будет. Но мне больше нравится понятие «выживаемость». К нам переводят безнадежных пациентов из других отделений, которые в прежние времена точно погибли бы, но в условиях высокотехнологичной медицины они выживают, в том числе благодаря слаженной работе отделения, - отмечает медик.По утверждению Александра Нелюбина, раньше анестезиологами были в основном мужчины.- Сейчас в профессию начали приходить женщины. Да, это очень тяжелый труд. Если женщина идет в большую хирургию, то автоматически семья для нее отодвигается на второй план. А женщина в реанимации – это немного другое. Да, тоже работа руками, нужно много думать, но все же это не хирургия. Сюда приходят люди, которые любят стресс и риск, здесь их очень много. Это очень неустойчивая профессия. Нужно уметь принимать экстренные и самостоятельные решения, - делится мыслями главный анестезиолог Бурятии.Анестезиологи находятся в зоне риска по возбуждению уголовных дел после хирургов, акушеров-гинекологов и педиатров. По данным канала «Медицина и право», за период с 2016 по 2022 год против врачей анестезиологов-реаниматологов в России возбуждено 66 уголовных дел.- Пациенты к своему здоровью относятся небрежно, но стали более требовательны к врачам. Несмотря на большое количество судебных разбирательств по стране, люди идут в эту профессию, остаются и работают. Профессия молодеет. Средний возраст врачей анестезиологов – 30 - 35 лет, среднего персонала – 20 - 21 год, - утверждает врач.Чаще всего врачи не запоминают имена пациентов. Но в некоторых случаях они остаются в памяти надолго.- В нашем отделении лежала молодая женщина. Ее имя я помню до сих пор. Она провела у нас год и три месяца. Вначале родственники приходили к ней, потом вообще перестали навещать. Еще один случай запомнился, когда у нас не было аппарата, который собирает кровь во время операции, и человек теряет много крови. Аппарат обрабатывает эту кровь, отделяя красные кровяные клетки от остальных частей. Затем эти очищенные клетки переливают обратно в организм пациента. Тогда пациентка потеряла 13 литров крови во время операции, длившейся восемь часов. Станция переливания крови работала в экстремальном режиме. Но она выжила. Конечно, потом была длительная реабилитация. И она своими ногами ушла из больницы домой, - вспоминает Александр Нелюбин.Анестезиологи-реаниматологи не видят пациентов на выписке. Они наблюдают их в критическом состоянии, а когда оно стабилизируется, больных переводят в другое отделение.- Проводилось исследование, которое выяснило, почему пациенты не благодарят анестезиологов-реаниматологов. Нас часто забывают. Выяснилось, что нахождение в реанимации для пациентов воспринимается как стресс. При выписке они хотят быстрее забыть пережитое, все ужасы, и вместе с этим забываются и врачи из реанимации. Хотя они вложили в него весь свой труд и душу. Пациенты запоминают только врача, который их выписывает, - смеется заведующий отделением анестезиологии и реанимации.Александр Нелюбин мечтает открыть в Бурятии респираторный центр для паллиативных пациентов, которым необходима искусственная вентиляция легких и особый уход.- Это моя мечта на ближайшие годы как главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Бурятии, - делится сокровенным доктор.Александр очень много времени проводит на работе. Отвлечься от напряженного ритма и сохранить душевное равновесие ему помогает творчество. Он может написать произведение на заказ, например, к юбилею коллеги. И в одном стихотворении передать всю жизнь человека. Также врач предпочитает вести здоровый образ жизни.- Моей дочери 25 лет. Вот уже 24 года я вообще не пью алкоголь, просто не увидел от него никакого удовлетворения. Может, кто-то им снимает стресс. Люблю зимнюю подледную рыбалку, а вот летнюю не жалую. У меня даже зародилась теория. Под водой много рыб плавает, но на удочку попадает одна. И вот когда рыбка попалась и поднимается наверх, она, возможно, думает, что попадет в рай. Так же и мы живем на планете Земля. А наверху Бог сидит и рыбачит: кому-то дает болезнь и прочее. Человек погибает и думает, что он летит в рай, - размышляет ценитель зимней рыбалки.Александр признается, что он не любитель лежать на диване. Если едет на конференцию или на отдых, то обязательно посетит все достопримечательности и окрестности.- У меня позитивный настрой на жизнь. Просто мы, как анестезиологи-реаниматологи, ежедневно сталкиваемся со смертью, видим людей, которые находятся на грани. Для нас это рутина. Но пытаться избавиться от стресса и этой рутины алкоголем или курением не вариант. Поэтому нужно искать свою отдушину. Некоторые коллеги не любят, когда им звонят ночью или в выходные дни. Я же всегда беру телефон, могут позвонить из района. Я сам прошел работу в районе и знаю, как тяжело, когда ты один анестезиолог во всей больнице. Всегда разговариваю с родственниками пациентов и учу своих коллег беседовать и рассуждать, - делится философией жизни врач.Если от несчастного случая никто не застрахован, то в плановом порядке Александр рекомендует вести здоровый образ жизни, проходить диспансеризацию, соблюдать рекомендации врачей и не заниматься самолечением.