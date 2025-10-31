Общество 31.10.2025 в 11:58

Улан-удэнка «подарила» аферистам почти миллион, поверив в перерасчет пенсии

Она повелась на звонок от «сотрудника кадров» с бывшей работы и других мошенников
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Жительница Улан-Удэ отдала мошенникам почти миллион рублей после того, как повелась на звонок от «сотрудника кадров» с ее бывшей работы и прочих «специалистов».

Первый звонивший сообщил, что женщине необходимо произвести перерасчет пенсии и занять электронную очередь. Для бронирования он попросил продиктовать код, что горожанка и сделала.

После ей позвонили из «службы поддержки Госуслуг», предупредив, что кто-то зашел в ее личный кабинет на Госуслугах. Собеседник пообещал связать ее с сотрудником службы безопасности.

Далее состоялся разговор с лжесотрудником департамента финансов Центрального Банка РФ. Тот заявил, что ее основной счет взломали и его необходимо удалить, активировав новый основной счет. Для удаления нужно, чтобы на ее счете лежало не менее 15 тысяч рублей.

Затем женщина сняла в банке 249 тыс. и перевела все деньги на неизвестный счет. Сотрудникам банка она ответила, что средства нужны на ремонт. Она пришла и на следующий день с той же целью, но ей помешал сотрудник полиции. Однако это не остановило улан-удэнку – та вернулась туда еще через день и сняла более 462 тыс. руб.

«Затем жертва произвела снятие денег со своего вклада размере 200 тысяч рублей. Все денежные средства она перевела мошенникам. После всех переводов злоумышленники сообщили о необходимости перевести еще 418 тыс. рублей, только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Общий ущерб составил почти 911 тысяч», - отметили в МВД по Бурятии.

31.10.2025 в 11:58
