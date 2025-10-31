Общество 31.10.2025 в 12:29

В Бурятии сельчанка открыла центр для «особенных» детей

Женщина заключила соцконтракт
Текст: Карина Перова
В Бурятии сельчанка открыла центр для «особенных» детей
Фото: минсоцзащиты Бурятии

В Бурятии жительница села Кабанск Туяна Антропова, желая помочь внукам, а также другим детям с особенностями развития, открыла специализированный центр. В феврале она заключила социальный контракт.

«Согласно бизнес-плану, мне требовались средства на открытие Центра для детей с нарушениями в сенсорной интеграции. В основном, это малыши, страдающие аутизмом. У меня самой двое внуков с таким диагнозом, поэтому, столкнувшись с такой ситуацией, решила помогать маленьким жителям и их родителям нашего района справляться вместе с трудностями в воспитании и реабилитации», - рассказала женщина.

В результате Туяна получила 330 тысяч рублей, на которые приобрела подвесную бочку, тактильную дорожку, мягкий конструктор, топек-конус, маты, сухой душ, подвесное бревно, гамак, подвесы, качели платформу, сенсорный мягкий тоннель, скейтборд, качели мяч, яйцо, одеяло, утяжелители, жилет и многое другое.

Сегодня её занятия посещают не только маленькие жители самого Кабанска, но и других населённых пунктов района.

«Отрадно, что сейчас педиатры направляют родителей с детьми ко мне для тестирования и диагностики, а также получения консультации и рекомендаций. Значит, мне доверяют, и окружающие видят успешные результаты моего труда», - заключила предпринимательница.

особенные дети центр соцконтракт

31.10.2025 в 12:29
31.10.2025 в 12:29
