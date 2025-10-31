Общество 31.10.2025 в 12:58
В столице Бурятии встретили прямой рейс из Ташкента
Борт прилетел 30 октября
Текст: Карина Перова
В международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ 30 октября встретили прямой рейс из столицы Узбекистана – Ташкента. Полеты осуществляет авиакомпания «Centrum Air».
Как сообщили в минтрансе Бурятии, международные рейсы из Улан-Удэ в Ташкент будут регулярно выполняться по четвергам до 26 марта 2026 года.
Продолжительность полета составит 5 часов 15 минут.
