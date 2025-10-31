В столице Бурятии встретили прямой рейс из Ташкента

В международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ 30 октября встретили прямой рейс из столицы Узбекистана – Ташкента. Полеты осуществляет авиакомпания «Centrum Air».

Как сообщили в минтрансе Бурятии, международные рейсы из Улан-Удэ в Ташкент будут регулярно выполняться по четвергам до 26 марта 2026 года.

Продолжительность полета составит 5 часов 15 минут.