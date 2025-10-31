Общество 31.10.2025 в 14:43
В Улан-Удэ девушка проскочила с неоплаченными продуктами мимо кассы
Ей удалось улизнуть от охранника, но от товара пришлось избавиться
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ 18-летняя девушка нарвалась на «уголовку» за попытку ограбления магазина. Она открыто вынесла из торговой точки продукты на сумму около трех тысяч рублей. Ее действия запечатлела камера видеонаблюдения. Сотрудница магазина обратилась в полицию.
На кадрах видно, как горожанка, затарившись, прошла с товарами мимо кассы и направилась к выходу. Злоумышленницу пытался остановить охранник, но та ускользнула, бросив продукты на землю.
Позднее девушку задержали сотрудники уголовного розыска. Как оказалось, у нее уже есть судимость. По факту грабежа дознаватели отдела полиции возбудили уголовное дело.