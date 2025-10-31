Рекордные объемы мусора

«ЭкоАльянс» сообщил о рекордных объемах мусора, вывезенного за туристический сезон с побережий Байкала, Щучьего и Гусиного озер. «За период с июня по октябрь было собрано и направлено на утилизацию 22 820 кубометров отходов. Этот объем сложно представить, но он эквивалентен более чем 20 700 переполненным зеленым евроконтейнерам», – рассказала пресс-служба регионального оператора.

По сравнению с предыдущим сезоном прирост составил внушительные 7 тыс. кубометров. В компании видят в этом и плюс, ведь чем больше отходов в контейнерах – тем меньше мусора в лесах и на пляжах.

Для борьбы с потенциальными несанкционированными свалками, которые раньше регулярно оставляли отдыхающие, «ЭкоАльянс» установил вдоль побережий более 560 специализированных контейнеров. Как отмечает начальник отдела логистики компании Янина Шахбазян, эта работа потребовала серьезных усилий.

«В течение сезона мы старались реагировать на наполняемость контейнеров, доставляли и перемещали их при необходимости. Корректировали время вывоза, так как порой из-за количества машин на пляжах к некоторым точкам сложно подъехать и осуществить погрузку. Также в этом году привлекались дополнительные силы для уборки мусора вне контейнеров на отведенных нам участках на Байкале. Все это большая совместная работа с региональными ведомствами и муниципальными образованиями, чтобы снизить количество мусора во всеми любимых местах для отдыха», – поделилась Шахбазян.

Работа регионального оператора, однако, не ограничивается лишь туристами. В «ЭкоАльянсе» указывают на другую, системную болевую точку – коммерческий сектор. Предприниматели, активно строящие гостиницы и сдающие жилье в аренду, зачастую уклоняются от заключения отдельных договоров на вывоз отходов, предпочитая незаконно использовать общедоступные контейнеры, предназначенные для отдыхающих.

Это не только создает дефицит мощностей, но и перекладывает финансовое бремя с бизнеса на бюджет и, в конечном счете, на плечи налогоплательщиков.

«Установка контейнеров и вывоз ТКО с побережья – это лишь часть нашей работы. Поток туристов на Байкал растет. Увеличивается количество гостиниц, отелей или просто домиков, которые сдаются в аренду. Вывоз отходов у лиц, оказывающих коммерческие услуги – отдельный вопрос. Они не должны использовать контейнеры для туристического мусора, а обязаны иметь отдельный договор и свой график вывоза, – разъясняет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. – В этом году мы фиксировали много случаев, когда нерадивые предприниматели заполняли контейнеры, которые предназначаются для отдыхающих самостоятельно. Работа по выявлению таких потребителей услуг также активно ведется. Однако именно комплексный подход, который начинается с учета всех физических и юридических лиц и оборудования в достаточном количестве контейнерных площадок позволит организовать стабильную работу по вывозу отходов».

Комплексный подход, о котором говорят в компании, это не просто лозунг. Он включает в себя не только установку контейнеров, финансируемую самим оператором, и их вывоз, поддержанный правительством нашего региона, но и жесткий учет всех участников процесса – от рядового туриста до владельца отеля. Только так можно обеспечить стабильную работу без ущерба для экологии.

Работа «ЭкоАльянса» будет продолжена в следующем году, но эффективность мер зависит от всех, особенно от отдыхающих и местных жителей.