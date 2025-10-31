Общество 31.10.2025 в 15:11
В Бурятии прокуратура выбила лекарства для инвалида на 3,6 млн рублей
Для этого пришлось действовать через суд
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии инвалиду из Джидинского района, страдающему онкологическим заболеванием, не выдали бесплатное лекарство, положенное ему по закону. Поскольку препарат стоил огромных денег, мужчина не могу купить его сам и обратился с жалобой в прокуратуру.
Надзорщики встали на защиту инвалида и подали иск в суд, потребовав от Петропавловской центральной районной больницы обеспечить мужчину необходимым препаратом. К слову, его стоимость составляла 3,6 млн рублей.
Суд требование прокуратуры удовлетворил.
«Решение исполнено, медикамент закуплен. В настоящее время пациент получил лекарство, курс лечения продолжен», - сообщили в прокуратуре.
Тегилекарства