Общество 31.10.2025 в 15:11

В Бурятии прокуратура выбила лекарства для инвалида на 3,6 млн рублей

Для этого пришлось действовать через суд
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокуратура выбила лекарства для инвалида на 3,6 млн рублей
Фото: freepik.com
В Бурятии инвалиду из Джидинского района, страдающему онкологическим заболеванием, не выдали бесплатное лекарство, положенное ему по закону. Поскольку препарат стоил огромных денег, мужчина не могу купить его сам и обратился с жалобой в прокуратуру.

Надзорщики встали на защиту инвалида и подали иск в суд, потребовав от Петропавловской центральной районной больницы обеспечить мужчину необходимым препаратом. К слову, его стоимость составляла 3,6 млн рублей.

Суд требование прокуратуры удовлетворил.

«Решение исполнено, медикамент закуплен. В настоящее время пациент получил лекарство, курс лечения продолжен», - сообщили в прокуратуре.
Теги
лекарства

Все новости

В Улан-Удэ осудили сразу десять бандитов
31.10.2025 в 15:34
Улан-удэнец «присел» на три года за продажу найденного пакета с лекарствами
31.10.2025 в 15:14
В Бурятии прокуратура выбила лекарства для инвалида на 3,6 млн рублей
31.10.2025 в 15:11
Рекордные объемы мусора
31.10.2025 в 14:49
В Улан-Удэ девушка проскочила с неоплаченными продуктами мимо кассы
31.10.2025 в 14:43
«Я его будил, а он резко вскочил и набросился»
31.10.2025 в 14:25
В Бурятии арестовали директора компании, производящей беспилотники для армии
31.10.2025 в 13:19
В столице Бурятии встретили прямой рейс из Ташкента
31.10.2025 в 12:58
В Бурятии сельчанка открыла центр для «особенных» детей
31.10.2025 в 12:29
Пропавшую летом жительницу Улан-Удэ объявили в розыск
31.10.2025 в 12:08
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Улан-удэнец «присел» на три года за продажу найденного пакета с лекарствами
Там были сильнодействующие вещества
31.10.2025 в 15:14
Рекордные объемы мусора
«ЭкоАльянс» подвел итоги туристического сезона
31.10.2025 в 14:49
В Улан-Удэ девушка проскочила с неоплаченными продуктами мимо кассы
Ей удалось улизнуть от охранника, но от товара пришлось избавиться
31.10.2025 в 14:43
В столице Бурятии встретили прямой рейс из Ташкента
Борт прилетел 30 октября
31.10.2025 в 12:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru