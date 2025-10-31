В Бурятии прокуратура выбила лекарства для инвалида на 3,6 млн рублей

В Бурятии инвалиду из Джидинского района, страдающему онкологическим заболеванием, не выдали бесплатное лекарство, положенное ему по закону. Поскольку препарат стоил огромных денег, мужчина не могу купить его сам и обратился с жалобой в прокуратуру.Надзорщики встали на защиту инвалида и подали иск в суд, потребовав от Петропавловской центральной районной больницы обеспечить мужчину необходимым препаратом. К слову, его стоимость составляла 3,6 млн рублей.Суд требование прокуратуры удовлетворил.«Решение исполнено, медикамент закуплен. В настоящее время пациент получил лекарство, курс лечения продолжен», - сообщили в прокуратуре.