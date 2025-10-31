Улан-удэнец «присел» на три года за продажу найденного пакета с лекарствами

В Улан-Удэ 47-летний мужчина предстал перед судом за незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими или психотропными.

В августе этого года горожанин нашел на земле пакет с лекарственными препаратами. Находку он присвоил, а затем продал своему знакомому за 10 тысяч рублей.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Подчеркивается, что у мужчины уже есть судимость.