Общество 31.10.2025 в 16:04

В Улан-Удэ родители возмутились, что девочкам не разрешают носить брюки в школе

За решение вопроса взялась детский омбудсмен
Текст: Карина Перова
Ранее в паблике «Аноним 03» появился гневный пост о том, что в СОШ № 31 города Улан-Удэ девочкам запрещают ходить в брюках даже в холодную погоду.

«Многие дети ходят в школу и домой пешком, некоторые стоят долго на остановке, ожидая своего автобуса на холоде. Почему сами учителя могут позволить себе носить тёплые брюки, в то время девочки обязаны носить платья? Ведь в брюках теплее, чем в рейтузах», - возмутился кто-то из родителей.

Позднее на сообщение отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина. По ее словам, в ходе проверки указанной школы установлено, что такого запрета, исходящего от администрации, нет. Однако в качестве повседневной формы для девочек рекомендованы именно юбки – нормативный акт принят с учетом мнения родительского сообщества.

«Я убеждена, что школьная форма должна быть не только опрятной и деловой, но и комфортной, безопасной и соответствующей погоде, особенно в условиях нашего климата. Поэтому мной была налажена связь с комитетом по образованию г. Улан-Удэ. Администрация школы проведет собрание родителей учащихся, на котором будут детально обсуждены альтернативные варианты школьной формы для девочек», - прокомментировала омбудсмен.

В частности, в общеобразовательном учреждении рассмотрят возможность ношения брюк делового стиля, соответствующего установленному цвету школьной формы.

В комитете по образованию также заявили, что никаких запретов на ношение брюк девочками, ограничений допуска к урокам или иных мер школа не вводила. Родительское собрание, на котором обсудят возможные альтернативные варианты оформления формы с учётом особенностей климата региона, запланировано на 5 ноября.

