Общество 31.10.2025 в 16:33

Три вахтовика из Бурятии не поделили место у окна в самолете

В результате мужчинам отказали в перелете и выписали штрафы
Текст: Карина Перова
Три вахтовика из Бурятии не поделили место у окна в самолете
Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Три вахтовика из Бурятии устроили дебош при посадке в самолет «Иркутск – Чита – Магадан». Они не поделили места у окна.

Мужчины 40-ка и 30-ти лет направлялись на работу вахтовым методом через Иркутск, при этом находились в алкогольном опьянении. Во время посадки они стали конфликтовать, грубо материться из-за места у окна. Замечания бортпроводников пропускали мимо ушей.

В результате перевозчик решил отказать шумной троице в перелете. Также диспетчер аэропорта вызвал на место транспортных полицейских. Правоохранители привлекли хулиганов к административной ответственности. Им грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей.

«Кроме этого, мужчины могут попасть в «черный список» авиакомпаний, согласно которому перевозчики вправе не допустить их на борт по законным основаниям», - добавили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

 

