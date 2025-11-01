В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь подсыпали дороги

Сегодня всю ночь на улицах Улан-Удэ работали коммунальщики. Они подсыпали улицы песком.«Второй год подряд погода подкидывает нам сюрпризы. Поздней осенью дождь редкость для нашего региона. Боремся с ситуацией. Техника работала всю ночь. В первую очередь подсыпали наиболее опасные участки. Это крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановочные карманы и пешеходные переходы», - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.По словам мэра, за ночь были подсыпаны дороги на улицах Комсомольская, перекресток Майская-Водопадная, Элеватор, мкр. Энергетик, Ключевская-Дарханская, 100-е квартала, ст. Дивизионная, Заиграевская и другие участки.«Сейчас на линии работают 7 пескоразбрасывателей, работы продолжаются. Главная задача в таких случаях — выпуск на линии в полном объеме общественного транспорта. Автобусы и трамваи вышли сегодня по расписанию. Также без внимания не оставляем и тротуары. Дворники подсыпают песком пешеходные переходы», - написал градоначальник в своем телеграм-канале.Как заверил Игорь Шутенков, власти следят за дорожной обстановкой в круглосуточном режиме. «Держу ситуацию на контроле», - подчеркнул мэр.