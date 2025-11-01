Общество 01.11.2025 в 09:18

В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь подсыпали дороги

Сейчас работы продолжаются
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
Сегодня всю ночь на улицах Улан-Удэ работали коммунальщики. Они подсыпали улицы песком.

«Второй год подряд погода подкидывает нам сюрпризы. Поздней осенью дождь редкость для нашего региона. Боремся с ситуацией. Техника работала всю ночь. В первую очередь подсыпали наиболее опасные участки. Это крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановочные карманы и пешеходные переходы», - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. 

По словам мэра, за ночь были подсыпаны дороги на улицах Комсомольская, перекресток Майская-Водопадная, Элеватор, мкр. Энергетик, Ключевская-Дарханская, 100-е квартала, ст. Дивизионная, Заиграевская и другие участки. 

«Сейчас на линии работают 7 пескоразбрасывателей, работы продолжаются. Главная задача в таких случаях — выпуск на линии в полном объеме общественного транспорта. Автобусы и трамваи вышли сегодня по расписанию. Также без внимания не оставляем и тротуары. Дворники подсыпают песком пешеходные переходы», - написал градоначальник в своем телеграм-канале. 

Как заверил Игорь Шутенков, власти следят за дорожной обстановкой в круглосуточном режиме. «Держу ситуацию на контроле», - подчеркнул мэр.
коммунальщики

В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь подсыпали дороги
