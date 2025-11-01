В Улан-Удэ участник спецоперации выстрелит из пушки

В Улан-Удэ в День народного единства 4 ноября прозвучит полуденный выстрел. Церемония пройдёт на улице Лысогорская в 12 часов.Как сообщили в мэрии, символический выстрел произведёт Александр Лоргоктоев – участник специальной военной операции, десантник, орденоносец. Он награждён медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» I и II степени, «За службу ВДВ», «За КТО», «Восток-2018», «Благодарная Бурятия», «За службу на Кавказе».Церемония начнётся с торжественного подъёма флагов России и Бурятии под звуки гимна страны.Напомним, традицию полуденного выстрела в Улан-Удэ ввели 12 декабря 2023 года, в День Конституции России, после присвоения городу почётного звания «Город трудовой доблести».