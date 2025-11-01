Общество 01.11.2025 в 09:49

В вейпах нашли фекалии

Они попадают в устройства в ходе производства и повторном использовании деталей
Текст: Иван Иванов
В вейпах нашли фекалии
Фото: pixabay.com
Исследователи из Вирджинского университета Содружества (VCU) обнаружили в вейпах, изъятых у школьников, никотин, спирт и даже следы бактерий и фекальных загрязнений, сообщает «Газета.ру». Как отмечают авторы работы, результаты указывают на масштабную проблему — распространение нелегальных и опасных устройств среди подростков.

Исследование проводилось под руководством профессора Мишель Пис из Лаборатории судебно-токсикологических исследований VCU. За 2024–2025 учебный год команда собрала и проанализировала почти 1300 электронных сигарет, конфискованных в школах штата Вирджиния.

«Эта работа показывает, к каким веществам дети реально имеют доступ, и помогает понять их предпочтения, — объяснила Пис. — Вейпинг представляет серьезную угрозу общественному здоровью и безопасности наших детей».

Ученых особенно насторожило присутствие бактерий, дрожжей и колиформ (указывающих на фекальное загрязнение) — причем не только в жидкости, но и в аэрозоле, который вдыхает пользователь. В ряде случаев концентрация микроорганизмов превышала допустимые нормы, создавая угрозу инфекций и воспалений дыхательных путей.

По словам учёных, это результат антисанитарных условий производства (в основном они производятся в Китае) и повторного использования деталей устройств.

Врачи отмечают, что подростки подвергаются воздействию никотина и токсичных химикатов в период активного развития мозга, что повышает риск зависимости и когнитивных нарушений.

Побочные эффекты включают кашель, головокружение, одышку, хроническое раздражение дыхательных путей и повреждение легких. Исследования VCU также показывают, что у вейперов физиологический возраст может быть на 10 лет старше реального.

Хотя вейпинг часто позиционируется как менее вредная замена сигарет, ученые подчеркивают: вейп-устройства таят не меньшую опасность.

«На изучение последствий курения ушли десятилетия. Чтобы понять все риски вейпинга, потребуется столько же времени», — подытожила Мишель Пис.
