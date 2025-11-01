Улан-удэнка передала 900 тысяч аферистам лично в руки, испугавшись обысков

53-летняя жительница Улан-Удэ передала деньги мошенникам лично в руки – при встрече. Всего она отдала 900 тысяч рублей, из них полмиллиона – «кровные» родителей, 400 тыс. – ее личные сбережения. Ее запугали обысками.

Все началось со звонка «сотрудника компании связи», поступившего на домашний стационарный телефон. Он сообщил, что у женщины заканчивается договор на оказание услуг. Для продления попросил номер СНИЛС, который горожанка продиктовала.

Затем с ней связался «сотрудник военной прокуратуры». Тот заявил, что на ее отца сделана доверенность, и мошенники пытались оформить на него кредит на 1,5 млн рублей, которые собирались перевести террористам.

После состоялся разговор с «юристом», который пообещал помочь и предупредил о проведении обыска. Он спросил, есть ли в квартире деньги и сообщил, что во время обыска у семьи отнимут все средства без возврата.

Собеседник посоветовал передать все накопления «налоговому инспектору», чтобы их задекларировать. Улан-удэнка должна была дождаться курьера, назвать кодовое слово и передать пакет с деньгами.

«По указанию мошенника потерпевшая собрала денежные средства в размере 900 тысяч рублей. Под влиянием злоумышленника она встретилась с некой девушкой, назвала кодовое слово и передала все деньги», - рассказали в МВД по Бурятии.