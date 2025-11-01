Общество 01.11.2025 в 09:57

Улан-удэнка передала 900 тысяч аферистам лично в руки, испугавшись обысков

Она встретилась с курьером, назвала кодовое слово и вручила пакет с деньгами
A- A+
Текст: Карина Перова
Улан-удэнка передала 900 тысяч аферистам лично в руки, испугавшись обысков
Фото: архив «Номер один»

53-летняя жительница Улан-Удэ передала деньги мошенникам лично в руки – при встрече. Всего она отдала 900 тысяч рублей, из них полмиллиона – «кровные» родителей, 400 тыс. – ее личные сбережения. Ее запугали обысками.

Все началось со звонка «сотрудника компании связи», поступившего на домашний стационарный телефон. Он сообщил, что у женщины заканчивается договор на оказание услуг. Для продления попросил номер СНИЛС, который горожанка продиктовала.

Затем с ней связался «сотрудник военной прокуратуры». Тот заявил, что на ее отца сделана доверенность, и мошенники пытались оформить на него кредит на 1,5 млн рублей, которые собирались перевести террористам.

После состоялся разговор с «юристом», который пообещал помочь и предупредил о проведении обыска. Он спросил, есть ли в квартире деньги и сообщил, что во время обыска у семьи отнимут все средства без возврата.

Собеседник посоветовал передать все накопления «налоговому инспектору», чтобы их задекларировать. Улан-удэнка должна была дождаться курьера, назвать кодовое слово и передать пакет с деньгами.

«По указанию мошенника потерпевшая собрала денежные средства в размере 900 тысяч рублей. Под влиянием злоумышленника она встретилась с некой девушкой, назвала кодовое слово и передала все деньги», - рассказали в МВД по Бурятии.

Теги
мошенничество

Все новости

Улан-удэнка передала 900 тысяч аферистам лично в руки, испугавшись обысков
01.11.2025 в 09:57
В вейпах нашли фекалии
01.11.2025 в 09:49
В Улан-Удэ участник спецоперации выстрелит из пушки
01.11.2025 в 09:32
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь подсыпали дороги
01.11.2025 в 09:18
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину, выбежавшую на «красный»
01.11.2025 в 09:12
В Бурятии известный бизнесмен оставил кредиторов с носом
01.11.2025 в 06:00
В Улан-Удэ из-за горящей квартиры эвакуировались 8 человек
31.10.2025 в 16:53
«Ростелеком» организовал для пенсионеров Улан-Удэ курсы по безопасному Интернету
31.10.2025 в 16:47
В Улан-Удэ на полмесяца перекроют улицу Жуковского
31.10.2025 в 16:35
Три вахтовика из Бурятии не поделили место у окна в самолете
31.10.2025 в 16:33
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
В вейпах нашли фекалии
Они попадают в устройства в ходе производства и повторном использовании деталей
01.11.2025 в 09:49
В Улан-Удэ участник спецоперации выстрелит из пушки
Полуденный выстрел прозвучит 4 ноября
01.11.2025 в 09:32
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь подсыпали дороги
Сейчас работы продолжаются
01.11.2025 в 09:18
В Бурятии известный бизнесмен оставил кредиторов с носом
Им удалось вернуть себе меньше 10 процентов долгов
01.11.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru