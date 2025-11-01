На севере Бурятии построят четырехэтажный дом для железнодорожников

В Бурятии построят четырехэтажный дом на 33 квартиры для работников ОАО «РЖД». Он появится в Северобайкальске. Как подчеркнули в минстрое республики, Госэкспертиза одобрила проектную документацию на возведение объекта.

По плану строение состоит из двух подъездов, при входе предусмотрены пандусы, на втором этаже и выше – лифты. Территорию озеленят, обустроят тротуары и освещение, площадки для занятий спортом и отдыха, парковку для автотранспорта. Дом подключат к инженерным коммуникациям.

Квартиры будут предоставляться железнодорожникам на период трудовых отношений, поэтому они будут меблированы и снабжены бытовой техникой.

Объект возведут полностью за счет «Российских железных дорог». Проектная организация: АО «Росжелдорпроект», застройщик: ОАО «Российские железные дороги».