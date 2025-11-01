Общество 01.11.2025 в 11:25

Бюджет Улан-Удэ пополнился штрафами на 5 млн рублей

Их заплатят компании, затянувшие благоустройство после земляных работ
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ за вовремя не восстановленное благоустройство после земляных работ наложено штрафов на сумму 5 млн рублей. Об этом сообщили в Комитете муниципального контроля.

Как отметили в комитете, при проведении земляных работ исполнители обязаны восстанавливать благоустройство в сроки, установленные соглашениями.

– Весной этого года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков скорректировал график восстановления после земляных работ. За его пределами оказалось 156 объектов, из которых 152 сейчас восстановлены. Работы находятся на особом контроле у глав районов и Комитета муниципального контроля. Только благодаря активным мерам административного воздействия удалось добиться завершения работ на большинстве участков, – рассказала и.о. председателя Комитета муниципального контроля Алена Азаревич.

По каждому выявленному нарушению составлены административные протоколы и наложены штрафы. Общая сумма административных взысканий составила 5 млн рублей.

В комитете напомнили, что с 1 сентября введены новые правила в порядке выдачи разрешений на проведение земляных работ. Теперь за нарушение сроков восстановления благоустройства установлены ежедневные штрафные санкции. Для физических лиц они составляют 500 рублей за каждый день просрочки, для юридических лиц — 5000 рублей в день.
