01.11.2025
Дефицит учителей в Забайкалье превысил среднероссийский показатель вдвое
Особенно не хватает преподавателей химии и физики
Текст: Иван Иванов
Доля вакантных должностей учителей в Забайкальском крае в 2024 году составила 2,5% от числа ставок по штату, при этом средний показатель по России составляет 1,1%. Об этом сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на доклад «Учитель на перекрестках российского рынка труда — 2025» национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Согласно данным доклада, дефицит учителей-предметников особенно острый — доля вакантных должностей по химии составляет 7,4%, физике — 7%. Меньше всего проблем с учителями начальных классов — 0,9%.
При сравнении с соседними регионами - Якутия (1,2%) и Бурятия (1,6%) - видно, что Забайкальский край находится среди тех территорий, где проблема нехватки учительских кадров наиболее острая. При этом в Дальневосточном федеральном округе есть регионы, где ситуация хуже — в Амурской области доля вакантных должностей составляет 3,3%, в Еврейской автономной области — 4,8%, в Чукотском автономном округе — 2,9%.
В целом по России есть регионы, где проблемы дефицита кадров учителей нет, например, Ямало-Ненецкий автономный округ. Там есть нефтяные деньги и желание решать проблему за счёт повышения зарплат.
