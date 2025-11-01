Общество 01.11.2025 в 11:36
В Бурятии 19 участников СВО и членов их семей запускают свое дело
Они успешно прошли программу «СВОй бизнес»
Текст: Карина Перова
В Бурятии завершилась программа «СВОй бизнес». В результате 19 участников спецоперации и членов их семей защитили бизнес-планы и готовы начать собственное дело. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов.
За неделю интенсивной работы они прошли обучение, ездили на предприятия региона, встречались с правительством Бурятии и Центром «Мой бизнес», подготовили реальные проекты – от туризма и общепита до фермерства и автосервиса.
«Поздравляю наших ветеранов с уверенным стартом и желаю успеха в каждом начинании!», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.