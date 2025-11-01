Общество 01.11.2025 в 14:36

В Бурятии на выходные будут плюсовые температуры

За исключением севера республики
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на выходные будут плюсовые температуры
Фото: архив «Номер один»
Три предстоящих выходных дня в Бурятии будут теплыми. Исключение составит только север республики, где температура не поднимется выше 0.

По данным Гидрометцентра, завтра днем в Бурятии преимущественно без осадков, во второй половине дня и вечером по юго-западу местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный, днем с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днем 0…+6, по южной половине местами +7…+12, по крайнему северу -2…-7.

В понедельник, 3 ноября, по республике переменная облачность, местами осадки в виде мокрого снега и снега различной интенсивности. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днем +4…+9, местами 0…-5.

Во вторник, 4 ноября, по республике переменная облачность, местами осадки в виде мокрого снега и снега различной интенсивности. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днем +2…+7, местами -1…-6.

В Улан-Удэ завтра без осадков. Ветер 4-9 м/с. Температура днем +4…+6.
