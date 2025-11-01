Ученые из Бурятии создают из жира нерпы концентрат омега-3

В Бурятии ученые лаборатории инновационной фармацевтики БГУ создают отечественный концентрат омега-3 из жира байкальской нерпы. В вузе заявили, что эффективность препарата будет сопоставима с премиальными импортными аналогами.

Разработка получила развитие благодаря участию университета в программе «Приоритет 2030». В жире байкальской нерпы содержится омега-3 (докозагексаеновой и эйкозопентаеновой) 300 мг на грамм. Бурятские ученые намерены довести концентрацию до 900 мг/г и создать уникальный продукт. Сырье для исследований им предоставляет индустриальный партнер.

«Реализация проекта инициировала рост интереса абитуриентов к специальности «Фармация», что выразилось в значительном увеличении набора на 30% по сравнению с 2024 годом. Обучающиеся видят в этом возможность стать частью масштабной и перспективной государственной задачи по развитию фармацевтики», - сказал проректор по цифровой трансформации и развитию, руководитель программ «Приоритет-2030» Сергей Архипов.