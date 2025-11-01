В Бурятии обсудили, как воспитать патриотов

31 октября в Тарбагатайском районе прошло выездное заседание Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале под руководством председателя Народного Хурала Республики Бурятия Владимира Павлова. В повестке заседания было три вопроса.

Одеяла спасают жизни

Работа Народного Хурала в Тарбагатайском районе началась с возложения цветов у памятника воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в селе Тарбагатай. Из Тарбагатайского района на Великую Отечественную войну было призвано 3356 человек, из них 38 женщин. Погибло 2530 участников войны, 77 человек прошли фашистские концлагеря.

- В Год защитников Отечества мы вспоминаем наших земляков. Спустя многие десятилетия память о подвигах наших земляках и их подвигах продолжает жить. Пусть над нами всегда будет светлое небо и все наши действия приведут к мирному и светлому будущему, - выступил глава Тарбагатайского района Андрей Гнеушев.

Затем депутаты посетили выставку изделий, изготовленных для военнослужащих СВО, а также цех по пошиву специзделий для участников СВО. Изготовлением амуниции для военных организованно занимаются жители всех населенных пунктов Тарбагатайского района.

Волонтеры начали свою деятельность с одной швейной машинки, работая из дома. Позже администрация района выделила им два кабинета, что позволило значительно расширить мастерскую «Тарбагатайская швейка».

У каждой женщины своя история, которая привела ее в ряды волонтеров. Татьяна Космынина когда-то работала закройщиком, 20 лет отработала в местном Доме культуры, где шила костюмы для выступлений. Шьет и сейчас, после выхода на пенсию. У Татьяны в зоне СВО находится племянник. Волонтеры собирают заявки от военных и шьют все необходимые вещи. В их списке — чехлы на аппарат Илизарова и адаптивная одежда для лежачих бойцов в госпиталях. Работа есть для всех: кто-то вяжет сети для маскировки, кто-то шьет теплые одеяла и одежду. Очень востребованы на СВО антидроновые одеяла – они в прямом смысле спасают жизни. Женщины отшили уже более 2000 таких одеял. Спрос на них есть всегда.

Для помощи военным в Тарбагатайском районе объединились и серебряные волонтеры. Руководитель группы, председатель Совета ветеранов Тарбагатайского района Татьяна Плеханова говорит, что на СВО у нее ушел внук, и она не смогла оставаться в стороне.

- В нашей группе 52 человека – все они серебряные волонтеры. Каждый день более 20 человек вяжут, шьют адаптивную одежду, брюки, костюмы, футболки. Скидываемся деньгами с пенсии, помогают депутаты и все, кто верит в нас. В прошлом году отправляли новогодние посылки бойцам, закупали сало, мед, варенье — то, что ребята хотели. Потом получали от них отзывы, что все было вкусно, - рассказала Татьяна Плеханова.

Председатель Народного Хурала высоко оценил труд волонтеров и подчеркнул важность их работы в патриотическом воспитании молодежи.

- Хочу поблагодарить всех волонтеров, которые проводят эту большую работу. Вы настоящие патриоты и пример для подрастающего поколения. Ваша деятельность – важный аспект патриотического воспитания молодежи. Сегодня мы увидели, что в Тарбагатайском районе проводится огромная работа, и ее нельзя ослабевать, — отметил Владимир Павлов.

Павлов также призвал привлекать молодежь к волонтерской деятельности.

- Им нужно говорить: «Вы сети изготавливаете для маскировки военных и техники, тем самым спасаете жизни наших земляков». Вот практический пример воспитания нашей молодежи, - отметил спикер Хурала.

Председатель Хурала также отметил, что поддержка волонтеров имеет огромное значение для участников СВО.

- Наши воины благодарны волонтерам. Я слышал множество отзывов, в которых они выражают признательность тем, кто обеспечивает их всем необходимым. Волонтеры оказывают бескорыстную помощь, и, несмотря на то, что спецоперация продолжается уже более трех лет, наш народ становится все более объединенным и крепким. Эта поддержка чувствуется нашими бойцами, придавая им силы и поднимая боевой дух. Они знают, что тыл помогает, а без тыла победы не бывает, - подчеркнул Владимир Павлов.

В Бурятии реализуется более 50 мер государственной поддержки для участников СВО и их семей. По словам спикера, республика за эти годы выделила более 8 млрд рублей на эти цели, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.

Патриотизм через детские движения

Как мы уже отметили выше, главным вопросом Совета стало обсуждение патриотического воспитания граждан в республике. Над этим работают как органы власти, так и различные общественные организации и объединения.

Замминистра науки и образования Батор Буянтуев отметил, что патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из главных приоритетов государственной политики.

Центром притяжения для большинства детей и молодежи стали: всероссийское сообщество детей и молодежи, которых объединяет стремление к саморазвитию и любовь к Родине, «Движение первых» - проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов «Орлята России»; всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

- За последние четыре года мы наблюдаем стабильный рост численности юнармейцев - с 5,5 тысячи в 2021 году до 14,5 тысячи в 2025-м. Эти ребята ведут серьезную работу по сохранению мемориалов, несут вахту памяти, занимаются волонтерством, участвуют в культурных и спортивных мероприятиях.

Через проектную деятельность, участие в детских общественных объединениях, таких как «Движение первых», «Юнармия», мы создаем для подростков пространство для самореализации и развития системы лидерских качеств, а также идет формирование активной гражданской позиции, - отметил Батор Буянтуев.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, представляя информацию о патриотическом воспитании, отметила необходимость поддержки и развития детских школ искусств.

- В республике работает 46 детских школ искусств, обучается 11 тыс. детей. Это составляет всего 8% от общего числа учащихся. На сегодня, к сожалению, у нас не хватает помещений, педагогов, музыкальных инструментов. Конечно, помощь есть - 14 детских школ искусств уже оснастили музыкальными инструментами. В этом году еще пять ДШИ получат музыкальные инструменты, но этого не хватает, - сообщила министр.

В целом же все учреждения культуры на постоянной основе проводят мероприятия по патриотическому воспитанию.

- 47 тыс. граждан, в том числе 20 тыс. детей вовлечены в патриотическое воспитание посредством участия в различных кружках и клубной деятельности, - отметила Соелма Дагаева.

Руководитель проектного офиса по реализации проекта по бесшовному патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина» Андрей Бородин рассказал о реализации проекта.

- Проект бесшовного патриотического воспитания реализуется в республике с августа 2024 года. В целом он формирует систему патриотических ценностей среди всех категорий жителей нашей республики Бурятия. Проект охватывает четыре уровня целевых аудиторий, приоритетными из которых являются проводники воспитания. Сюда входят родители, которые сегодня сами не очень нацелены на реализацию духовных ценностей, - отметил Бородин.

Глава Тарбагатайского района Андрей Гнеушев сообщил, что патриотическое воспитание охватывает все уровни воспитательной деятельности - семью, учебные занятия, внеклассную работу. Каждая учебная неделя в образовательных учреждениях района, как и по всей России, начинается с поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации. Обязательным является проведение внеурочного занятия «Разговоры о важном», направленного на воспитание патриотизма и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В семи школах района работают советники директора по воспитанию, под руководством которых функционируют детские общественные объединения «Орлята России», первичное отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых». Проводятся уроки мужества.

Полюбить Родину, работая на земле

Депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарев, заслушав доклады выступающих, предложил заниматься патриотическим воспитанием детей через труд на земле.

Народный избранник подчеркнул важность связи детей с родной землей, отметив, что труд на земле формирует не только практические навыки, но и любовь к своей малой родине.

- Необходимо обратить внимание на воспитание через труд на земле, в сельской местности обязательно. Грядки, лопаты, вилы, навоз покидать, сено покосить - это природная связь, которую потом не отнимешь. Даже в городе, когда дети работают на даче несколько сезонов, они становятся совершенно другими. Надо обратить внимание на любовь к родной земле. Если мы родную землю не будем любить с детства, никогда патриотами не станем, - отметил Кушнарев.

Также депутат предложил открыть агроклассы в каждом районе Бурятии, сославшись на успешный опыт Закаменского района, где ученики Хамнейской средней школы собрали 19 тонн картофеля и 10 тонн капусты и выиграли республиканский конкурс учебных опытных участков.

- Ребят надо поддержать, чтобы в каждом районе был не один агрокласс, a несколько. В этом году 19 человек поступили в БГСХА с агрошколы, в прошлом году - 12, уже есть прогресс. Они настоящие патриоты своей земли и мотивированы вернуться в свои села. Поэтому приучение к сельскому труду – обязательный элемент воспитания, - поделился мнением депутат.

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов поручил комитету по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам госслужбы отработать эти предложения.

Вторым вопросом в повестке заседания было обсуждение исполнения решений Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Республики Бурятия, принятых в 2022 - 2023 гг. Также депутаты утвердили примерный план работы Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Республики Бурятия на 2026 год.

- Наша молодежь, если с ней поработать в правильном направлении, очень восприимчива. Посмотрите, какие у нас наши ребята патриотичные - Юнармия, волонтеры. Очень хорошо откликаются на добрые дела. Давайте возьмемся за эту работу еще более активно. С родителями также надо отрабатывать, чтобы они проводили беседы с детьми, - подытожил Владимир Павлов.

Фото "Номер один"