Мать из Бурятии судилась с отделением Соцфонда из-за пособия

В отделении Социального фонда России в Бурятии женщине отказали в назначении единого пособия на детей из-за неточного указания данных о семейном положении. При этом ей не вернули заявление для уточнения необходимых сведений.

Мать обратилась в прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ. Прокурор направил в суд исковое заявление о назначении женщине ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей в размере 18,7 тыс. рублей с момента обращения.

«Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Апелляционным определением Верховного суда республики жалоба ответчика оставлена без удовлетворения, решение вступило в законную силу», - отметили в прокуратуре Бурятии.