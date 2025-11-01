Общество 01.11.2025 в 16:03

Правительство Монголии просит австралийцев снизить проценты по долгу

Медное месторождение «Оюу Толгой» поработает с меньшей долговой нагрузкой
Текст: Иван Иванов

Фото: freepik.com
Правительство Монголии и представители уполномоченной рабочей группой Rio Tinto достигли договоренностей по поводу урегулирования спорного вопроса по долгам властей австралийской горнорудной компании. Подписанный протокол подтверждает официальное начало переговоров по оценке приемлемости процентной ставки для акционеров проекта «Оюу Толгой» и отражает обязательство сторон решить этот вопрос к 31 января 2026 года, сообщает портал «Монцамэ». Стороны договорились продлить этот крайний срок, если к этому сроку не будет достигнут консенсус.

Кроме того, «было принято решение установить процентную ставку по кредитам акционеров компании в соответствии с международными рыночными стандартами и рассмотреть другие условия, связанные с этой ставкой. Стороны также обязались работать сообща, чтобы найти справедливое и приемлемое решение, соответствующее международным стандартам, в отношении платы за управленческие услуги и сохранить состав рабочих групп на протяжении всего переговорного процесса», - сообщают участники переговоров.

Другими словами, это продлит срок получения дивидендов правительством Монголии от работы месторождения. «Эти средства будут переведены в Фонд национального благосостояния в кратчайшие сроки и пойдут непосредственно на пользу людям. Наша рабочая группа работает над принятием правильных решений, выгодных для нашей страны», - поясняют в правительстве Монголии.

Ранее портал GMK Center сообщал, что еще в 2020 году компания согласилась списать правительству Монголии долг в размере $2,4 млрд за долю в проекте. Отдельно стороны договорились относительно энергоснабжения проекта. Тогда Монголии принадлежало 34% «Ою Толгой». Rio Tinto контролирует оставшуюся часть через свою 51% акций Turquoise Hill Resources.

«Ою Толгой» является одним из крупнейших в мире месторождений золота и меди. Основная часть цветных металлов находится под землей. Однако на данный момент идет добыча только открытым способом. Ожидается, что к 2036 году добыча на руднике достигнет около 500 тыс. т меди в год.
Монголия


