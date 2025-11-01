Общество 01.11.2025 в 16:36
В Бурятии сотрудники МЧС закупили медицинские средства для бойцов СВО
Наборы позволят оказывать первую помощь
Текст: Карина Перова
В ГУ МЧС по Бурятии организовали сбор средств на приобретение медицинской укладки для оказания первой помощи участникам СВО. В сжатые сроки удалось собрать более 50 тысяч рублей.
Денег хватило на две медицинские укладки. В наборы входят мягкие носилки, жгуты, фиксирующие шины, бинты, антисептики, перевязочные материалы и другие предметы.
«Один комплект уже передан для отправки до адресата, второй сразу после укомплектования будет направлен в зону СВО в ближайшее время», - отметили в министерстве.
ТегиМЧС СВО гуманитарная помощь