В Бурятии сотрудники МЧС закупили медицинские средства для бойцов СВО

В ГУ МЧС по Бурятии организовали сбор средств на приобретение медицинской укладки для оказания первой помощи участникам СВО. В сжатые сроки удалось собрать более 50 тысяч рублей.

Денег хватило на две медицинские укладки. В наборы входят мягкие носилки, жгуты, фиксирующие шины, бинты, антисептики, перевязочные материалы и другие предметы.

«Один комплект уже передан для отправки до адресата, второй сразу после укомплектования будет направлен в зону СВО в ближайшее время», - отметили в министерстве.