Общество 01.11.2025 в 16:36

В Бурятии сотрудники МЧС закупили медицинские средства для бойцов СВО

Наборы позволят оказывать первую помощь
Текст: Карина Перова
В Бурятии сотрудники МЧС закупили медицинские средства для бойцов СВО
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В ГУ МЧС по Бурятии организовали сбор средств на приобретение медицинской укладки для оказания первой помощи участникам СВО. В сжатые сроки удалось собрать более 50 тысяч рублей.

Денег хватило на две медицинские укладки. В наборы входят мягкие носилки, жгуты, фиксирующие шины, бинты, антисептики, перевязочные материалы и другие предметы.

«Один комплект уже передан для отправки до адресата, второй сразу после укомплектования будет направлен в зону СВО в ближайшее время», - отметили в министерстве.

