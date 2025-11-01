В Монголии стали направлять женщин на выполнение миротворческих миссий

Вооруженные силы Монголии начали направлять женщин-военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН в 2025 году. Они успешно выполняли свои обязанности в Сьерра-Леоне, Судане, Афганистане и других странах, сообщает портал «Монцамэ» со ссылкой на начальника Управления миротворческого и оборонного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Монголии Доржийн Мягмаржав.По его словам, в настоящее время более 900 человек из Монголии приняли участие в миротворческих операциях ООН. Из них 14 процентов составляют женщины-миротворцы, которые успешно выполняют свои миссии. В дальнейшем Вооруженные силы Монголии будут работать над расширением участия женщин-миротворцев в соответствии с целями ООН, увеличив их представительство до 15 процентов к 2028–2030 годам.