Общество 02.11.2025 в 09:08
В Бурятии вода подтопила дорогу
Сейчас дорожники пытаются устранить наледь
Текст: Андрей Константинов
Водителей Бурятии предупредили о проблемах с проездом на дороге Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. Там наледные воды подтопили несколько участков: 319-336, 370-375 и 395-400 км.
«Борьба с наледью продолжается: дорожники производят механическую очистку проезжей части, образовавшиеся промоины и ямы отсыпают грунтом. Работы будут продолжаться до стабилизации температурного режима и полного устранения угрозы образования наледи», - сообщили в республиканском Минтрансе.
Водителей, проезжающих по этой дороге, просят быть предельно внимательными.
«Борьба с наледью продолжается: дорожники производят механическую очистку проезжей части, образовавшиеся промоины и ямы отсыпают грунтом. Работы будут продолжаться до стабилизации температурного режима и полного устранения угрозы образования наледи», - сообщили в республиканском Минтрансе.
Водителей, проезжающих по этой дороге, просят быть предельно внимательными.
Тегидорога