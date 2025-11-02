В Бурятии вода подтопила дорогу

Водителей Бурятии предупредили о проблемах с проездом на дороге Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. Там наледные воды подтопили несколько участков: 319-336, 370-375 и 395-400 км.«Борьба с наледью продолжается: дорожники производят механическую очистку проезжей части, образовавшиеся промоины и ямы отсыпают грунтом. Работы будут продолжаться до стабилизации температурного режима и полного устранения угрозы образования наледи», - сообщили в республиканском Минтрансе.Водителей, проезжающих по этой дороге, просят быть предельно внимательными.