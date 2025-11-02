Общество 02.11.2025 в 14:11

Россиянам разрешили заселяться в гостиницы по заграничному паспорту

А с 1 января 2026 года сделать это также можно будет по водительскому удостоверению
Текст: Иван Иванов
Россиянам разрешили заселяться в гостиницы по заграничному паспорту
Фото: архив «Номер один»
Россияне смогут заселяться в гостиницы по своему второму документу – по заграничному паспорту вместо общегражданского. А с 1 января 2026 года сделать это также можно будет по водительскому удостоверению. Соответствующие правила утвердило правительство, сообщает Forbes.ru. 

«Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан», — отметили в кабмине. 

Техническую основу для того, чтобы гостиницы при заселении принимали водительское удостоверение, обеспечит МВД. Информационные системы ведомства будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции. 
гостиница

