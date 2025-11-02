В Улан-Удэ стабилизируется цена кофе

С 2020 года средняя цена капучино в российскх кофейнях выросла на 57%, она достигла 187 руб. Это самый популярный кофе у россиян, сообщает RTVI со ссылкой на данные компании «Эвотор» (производителя и оператора онлайн-касс). Мировые цены на кофейные зёрна выросли за этот период в 4-5 раз из-за хронических засух в Бразилии и во Вьетнаме.Вьетнам сегодня занимает второе место в мире по объему экспорта кофе сорта арабика и первое — по сорту робуста. И это серьезно влияет на цены в мире.Ранее кофейный сезон 2024-2025 годов завершился с рекордным объемом экспорта в денежном выражении за счёт роста цены кофе — 8,4 миллиарда долларов США, что на 60% больше по сравнению с предыдущим сезоном, или примерно на 3 миллиарда долларов больше, сообщает портал «Вьетнам плюс».Сезон сбора урожая 2025 года уже начался. И Вьетнам может собрать рекордный урожай кофе за четыре года из-за обильных осадков, что поможет смягчить дефицит и снизить мировые цены. По оценкам экспертов, производство достигнет 1,76 млн тонн в сезоне 2025–2026 годов. Увеличение поставок может устранить глобальный дефицит и снизить цены, которые выросли на 42% в августе, сообщает агентство ProFinance.Чинь Дык Минь, председатель Ассоциации производителей кофе в провинции Даклак, сообщил, что кофейные деревья находятся в хорошем состоянии.«Погода благоприятствовала урожаю, выпало много осадков», — отметил он.«Если погода сохранится, и в ноябре или декабре не будет сильных дождей или штормов, производство может увеличиться на 10% или более», - заявил на конференции в Хошимине председатель совета директоров Vicofa Нгуен Нам Хай, слова которого приводит агентство Bloomberg.Поскольку Вьетнам является крупнейшим в мире производителем робусты, часто используемой в растворимом кофе и эспрессо, то рост поставок может помочь компенсировать глобальный дефицит, вызванный низкими урожаями в предыдущие два сезона. И снизить цены.