Общество 02.11.2025 в 14:19

В Улан-Удэ стабилизируется цена кофе

Крупнейший мировой производитель кофейных зёрен собирает рекордный урожай
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ стабилизируется цена кофе
Фото: архив «Номер один»
С 2020 года средняя цена капучино в российскх кофейнях выросла на 57%, она достигла 187 руб. Это самый популярный кофе у россиян, сообщает RTVI со ссылкой на данные компании «Эвотор» (производителя и оператора онлайн-касс). Мировые цены на кофейные зёрна выросли за этот период в 4-5 раз из-за хронических засух в Бразилии и во Вьетнаме. 

Вьетнам сегодня занимает второе место в мире по объему экспорта кофе сорта арабика и первое — по сорту робуста. И это серьезно влияет на цены в мире.

Ранее кофейный сезон 2024-2025 годов завершился с рекордным объемом экспорта в денежном выражении за счёт роста цены кофе — 8,4 миллиарда долларов США, что на 60% больше по сравнению с предыдущим сезоном, или примерно на 3 миллиарда долларов больше, сообщает портал «Вьетнам плюс».

Сезон сбора урожая 2025 года уже начался. И Вьетнам может собрать рекордный урожай кофе за четыре года из-за обильных осадков, что поможет смягчить дефицит и снизить мировые цены. По оценкам экспертов, производство достигнет 1,76 млн тонн в сезоне 2025–2026 годов. Увеличение поставок может устранить глобальный дефицит и снизить цены, которые выросли на 42% в августе, сообщает агентство ProFinance. 

Чинь Дык Минь, председатель Ассоциации производителей кофе в провинции Даклак, сообщил, что кофейные деревья находятся в хорошем состоянии.

«Погода благоприятствовала урожаю, выпало много осадков», — отметил он.

«Если погода сохранится, и в ноябре или декабре не будет сильных дождей или штормов, производство может увеличиться на 10% или более», - заявил на конференции в Хошимине председатель совета директоров Vicofa Нгуен Нам Хай, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Поскольку Вьетнам является крупнейшим в мире производителем робусты, часто используемой в растворимом кофе и эспрессо, то рост  поставок может помочь компенсировать глобальный дефицит, вызванный низкими урожаями в предыдущие два сезона. И снизить цены.
Теги
кофе

Все новости

В Улан-Удэ стабилизируется цена кофе
02.11.2025 в 14:19
Россиянам разрешили заселяться в гостиницы по заграничному паспорту
02.11.2025 в 14:11
Автомобилисты Бурятии готовятся к непростым временам
02.11.2025 в 14:00
Спортсменам и тренерам Бурятии выплатили более 10 миллионов
02.11.2025 в 09:52
В Улан-Удэ огласят итоги расследования двойного убийства
02.11.2025 в 09:29
В Бурятии вода подтопила дорогу
02.11.2025 в 09:08
Пригород Улан-Удэ погружается во мрак
02.11.2025 в 07:00
13 лет колонии получила жительница Улан-Удэ за жестокое убийство младенца
01.11.2025 в 17:20
В Монголии стали направлять женщин на выполнение миротворческих миссий
01.11.2025 в 16:39
В Бурятии сотрудники МЧС закупили медицинские средства для бойцов СВО
01.11.2025 в 16:36
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Россиянам разрешили заселяться в гостиницы по заграничному паспорту
А с 1 января 2026 года сделать это также можно будет по водительскому удостоверению
02.11.2025 в 14:11
Автомобилисты Бурятии готовятся к непростым временам
Новое повышение утилизационного сбора может углубить кризис на авторынке
02.11.2025 в 14:00
В Бурятии вода подтопила дорогу
Сейчас дорожники пытаются устранить наледь
02.11.2025 в 09:08
Пригород Улан-Удэ погружается во мрак
К каким последствиям привело улучшение условий жизни в СНТ
02.11.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru