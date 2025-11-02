Общество 02.11.2025 в 17:24
Арадай Хуралай Кубогто хүртэхын түлөө самбо барилдаагаар мүрысөөн үнгэргэгдэбэ
Буряад Уласай Арадай Хуралай Кубогто хүртэхын түлөө самбо барилдаагаар мүрысөөн Улаан-Үдын тамирай «Патриот» соо үнгэргэгдэбэ.
Энэ эмхидхэгдэhэн заншалта мүрысөөндэ 200 гаран тамиршад хабаадаа.
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов hунгамалнуудай зүгhөө барилдаашадые амаршалхадаа, саг үргэлжэ, бэеэ hорижо, амжалтатай урагшаа ябахыень хүсэбэ.
Буряад Уласай Самбо барилдаанай Федерациие Буряад Уласай Арадай Хуралай Эдэй засагай бодолгын, байгаали ашаглалгын ба байгаали хамгаалгын хорооной түрүүлэгшын орлогшо Бадмадоржо Жигжитов ударидадаг тухай hануулая. Мүнөө үедэ улас дотор 3000 гаран хүн зон самбо барилдаанда ябадаг юм.
