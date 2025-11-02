Общество 02.11.2025 в 17:28

В Чите заканчивается бензин

Население убеждают не волноваться, топливо будет
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Бензин АИ-92 закончился 2 ноября на нескольких заправках сетей «Корс» в Чите, сообщает «Чита.Ру».

Объявления о введении временного ограничения на продажу топлива АИ-92 появились на заправках «Корс» и БРК в Чите в конце октября: из-за перебоев в поставках топлива можно было купить не более 20 литров бензина. Сообщалось, что люди начали покупать АИ-92 впрок, не желая стоять в очередях за бензином. 

Топлива этой марки нет на заправках на Ленина, Проезжей и на КСК. На заправках на Богомягкова и Красной звезды операторы сообщают, что АИ-92 пока есть. При этом на ул. Ленина отвечают, что бензин ориентировочно поступит после 18:00 2 ноября, на АЗС на ул. Богомягкова — 7 ноября. Причины дефицита: снижение поставок топлива в связи с внеплановыми ремонтами из-за аварий на российских НПЗ и ажиотажный спрос населения. 

Стоимость самого дешевого бензина АИ-92  в Чите на 2 ноября составляет 61,5 рубля за литр.
топливо

02.11.2025 в 17:28
