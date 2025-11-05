Больничный после увольнения
Вопрос: «Положен ли больничный уволившемуся работнику?»
Ярослав Станиславович Ф.
Право оформить больничный сохраняется за человеком в течение 30 дней после увольнения. Это правило действует, если заболевание или травма произошли уже после прекращения работы, но не позже месяца с даты увольнения.
Если работник заболел в этот период, нужно обратиться к врачу и открыть лист временной нетрудоспособности. Его оформляют в обычном порядке.
Размер выплаты в этом случае составляет 60% от среднего заработка за последние два календарных года, независимо от страхового стажа. При расчете учитываются доходы, полученные у всех работодателей за этот период.
Пособие выплачивается так же, как и при обычном больничном:
- первые 3 дня оплачивает бывший работодатель;
- остальные дни — Социальный фонд России (СФР).
Важно знать:
- больничный после увольнения можно оформить только при собственной болезни или травме;
- уход за ребенком или родственником после увольнения не оплачивается;
- обратиться за выплатой нужно не позднее шести месяцев с момента закрытия больничного листа.