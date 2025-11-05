Вопрос: «Положен ли больничный уволившемуся работнику?»

Ярослав Станиславович Ф.

Право оформить больничный сохраняется за человеком в течение 30 дней после увольнения. Это правило действует, если заболевание или травма произошли уже после прекращения работы, но не позже месяца с даты увольнения.

Если работник заболел в этот период, нужно обратиться к врачу и открыть лист временной нетрудоспособности. Его оформляют в обычном порядке.

Размер выплаты в этом случае составляет 60% от среднего заработка за последние два календарных года, независимо от страхового стажа. При расчете учитываются доходы, полученные у всех работодателей за этот период.

Пособие выплачивается так же, как и при обычном больничном:

- первые 3 дня оплачивает бывший работодатель;

- остальные дни — Социальный фонд России (СФР).

Важно знать:

- больничный после увольнения можно оформить только при собственной болезни или травме;

- уход за ребенком или родственником после увольнения не оплачивается;

- обратиться за выплатой нужно не позднее шести месяцев с момента закрытия больничного листа.