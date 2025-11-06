Вопрос: «Чем опасна серая зарплата?»

Оксана Т.

Серая зарплата – это схема оплаты, при которой официально работник получает лишь небольшую часть своей реальной зарплаты (часто МРОТ). Основная же сумма выдается «в конверте» – наличными или на карту. Работодатель экономит на налогах, а работник вроде бы получает больше чистыми на руки. Но эта иллюзия благополучия скрывает серьезные риски.

1. Потеря зарплаты. Часто работодатели уверяют, что между серой и белой зарплатой нет никакой разницы. В реальности работник может столкнуться с нарушением своих прав. Например, ему могут не доплатить по причине неудовлетворительной (по мнению начальника) работы. Если в трудовом договоре прописана только небольшая официальная часть, у работника нет никаких юридических оснований требовать выплаты серой суммы.

2. Низкая пенсия. Пенсионные отчисления (страховые взносы) начисляются только с официальной части зарплаты. Чем ниже белая часть, тем меньше взносов идет на ваш индивидуальный лицевой счет в СФР. Это влияет на пенсионные коэффициенты (баллы). Они начисляются только с официальной зарплаты. Меньше баллов – ниже размер будущей пенсии.

3. Отказ в налоговых вычетах. Зарплата «в конверте» лишает права на налоговые вычеты – т.е. возврата части уплаченного НДФЛ. Если человек не платил подоходный налог, то и возврат делать не с чего. В этом случае становятся недоступны:

- имущественный вычет (при покупке жилья);

- социальные вычеты (лечение, обучение и др.);

- стандартные вычеты (на себя и на детей);

- инвестиционные вычеты (со средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет) и др.

Если официальная часть все же есть, то вычет оформить можно, но стоит учитывать, что размер возврата ограничен размером официально уплаченного за год НДФЛ. При серой зарплате подоходный налог минимален, поэтому и вычет будет символическим.

4.Социальная незащищенность. От размера официальной зарплаты напрямую зависят социальные пособия. Здесь работает принцип: ниже доход – ниже выплата. При белой зарплате на уровне МРОТ по мизерной ставке будет производиться расчет:

- пособия по временной нетрудоспособности (больничный);

- пособия по беременности и родам (декретные);

- ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- пособия по безработице.

Отпускные также рассчитываются от среднего официального заработка. Работодатель может выплатить нормальную сумму, но она не гарантирована. Также серая зарплата может стать причиной маленьких выплат при увольнении (например, при сокращении штата), поскольку расчет будет производиться исходя из официальных сумм. В случае возникновения конфликтной ситуации добиться справедливости практически невозможно – тот же суд поверит документам, а не словам.

5. Проблемы с кредитами и ипотекой. При рассмотрении заявки на кредит банковский менеджер обращает внимание на официальный доход. Получить крупный кредит или ипотеку человеку с низкой официальной частью доходов сложнее. Становится недоступна и льготная ипотека.

6. Сложности с визами. Консульства многих стран требуют справки о легальных доходах. Низкая официальная зарплата может стать причиной отказа в визе.