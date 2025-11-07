Домашние животные в общественных местах

Вопрос: «Можно ли брать собаку в магазин?»

Жаргал С.

Согласно Постановлению правительства Республики Бурятия №287 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 06.03.2015 № 108 «Об утверждении Правил выгула домашних животных в Республике Бурятия» от 26 мая 2023 года, с домашними животными запрещено посещать помещения, занимаемые магазинами, организациями общественного питания, медицинскими и образовательными организациями, организациями культуры, а также иными организациями (если при входе в указанные помещения размещена информация о запрете посещения с домашними животными), за исключением случаев сопровождения инвалида по зрению собаками-проводниками, посещения организаций, оказывающих ветеринарные услуги, а также услуги по уходу за домашними животными.

Напоминаем, что выгул домашних животных, за исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, из жилых помещений, с территорий земельных участков, находящихся в собственности, владении и (или) пользовании владельцев домашних животных, в общие дворы и на улицу допускается только на коротком поводке и в наморднике. Также не допускается самовыгул домашних животных.