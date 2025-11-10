Общество 10.11.2025 в 09:00

Неисправная вентиляция в квартире

Куда обращаться?
A- A+
Текст: Номер один
Неисправная вентиляция в квартире
Pixabay

Вопрос: «Куда обращаться, если в квартире не работает вентиляционная система?» 

Дугар Ринчинович Ц.

За исправность вентиляционных каналов в многоквартирном доме отвечает управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). По правилам проверять и чистить вентиляцию должны не реже трех раз в год: перед началом отопительного сезона, в середине и после его окончания.

Если проверка показала, что вентиляция не работает, а УК бездействует, направьте жалобу:

- в УК или ТСЖ;

- в жилищную инспекцию;

- в Роспотребнадзор;

- в прокуратуру;

В крайнем случае обратитесь в суд. Так можно обязать УК прочистить вентиляцию и взыскать компенсацию за некачественные услуги или моральный вред.

Обязательно к жалобе прилагайте копии обращений в УК и доказательства - например, фото или видео.

Теги
справбюро

Все новости

В Улан-Удэ спортивной школе № 16 «Забайкалец» присвоили имя Тайгиба Толбоева
10.11.2025 в 10:32
В Бурятии назначили нового начальника райотдела полиции
10.11.2025 в 10:22
В Тугнуйском заказнике в Бурятии нашли редкое растение
10.11.2025 в 10:16
Аферисты довели до стресса 87-летнюю пенсионерку из Улан-Удэ
10.11.2025 в 10:07
На дороги Улан-Удэ высыпали свыше 1,5 тысяч тонн песка
10.11.2025 в 10:05
В Бурятии водитель легковушки скончалась после столкновения с автобусом
10.11.2025 в 09:49
В Бурятии пропал 36-летний мужчина
10.11.2025 в 09:42
Боксерша из Бурятии пробилась в финал первенства Европы
10.11.2025 в 09:40
В Бурятии ликвидировали последствия розлива топлива
10.11.2025 в 09:29
В Улан-Удэ нашлась девочка, которая ушла из дома на Пугачева
10.11.2025 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ спортивной школе № 16 «Забайкалец» присвоили имя Тайгиба Толбоева
Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Шутенков
10.11.2025 в 10:32
В Бурятии назначили нового начальника райотдела полиции
Эрдэм Бурунов уже 20 лет работает в правоохранительных органах
10.11.2025 в 10:22
В Тугнуйском заказнике в Бурятии нашли редкое растение
Ученые наткнулись на перловник прутьевидный
10.11.2025 в 10:16
На дороги Улан-Удэ высыпали свыше 1,5 тысяч тонн песка
Дорожное полотно очистили от тысячи кубометров снега
10.11.2025 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru