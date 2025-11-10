Неисправная вентиляция в квартире

Вопрос: «Куда обращаться, если в квартире не работает вентиляционная система?»

Дугар Ринчинович Ц.

За исправность вентиляционных каналов в многоквартирном доме отвечает управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). По правилам проверять и чистить вентиляцию должны не реже трех раз в год: перед началом отопительного сезона, в середине и после его окончания.

Если проверка показала, что вентиляция не работает, а УК бездействует, направьте жалобу:

- в УК или ТСЖ;

- в жилищную инспекцию;

- в Роспотребнадзор;

- в прокуратуру;

В крайнем случае обратитесь в суд. Так можно обязать УК прочистить вентиляцию и взыскать компенсацию за некачественные услуги или моральный вред.

Обязательно к жалобе прилагайте копии обращений в УК и доказательства - например, фото или видео.